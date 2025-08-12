Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Barem de corectare Bacalaureat toamnă 2025 - matematică. Cum trebuiau rezolvate subiectele

Bacalaureat toamnă matematică. Marţi, Bacalaureatul a continuat cu proba obligatorie a profilului la matematică sau istorie, urmând ca miercuri să aibă loc proba la alegere a specializării. Primele rezultate vor fi afişate pe 18 august, iar rezultatele finale, după contestaţii, pe 26 august. Luni, peste 13.900 de candidați au susținut proba scrisă la Limba română, 23 fiind eliminați pentru fraudă sau tentativă de fraudă, a informat Ministerul Educației.

de Redactia Observator

la 12.08.2025 , 15:46
Barem de corectare Bacalaureat toamnă 2025 - matematică. Cum trebuiau rezolvate subiectele Elevi în sala de examen - Profimedia Galerie (9)

Astăzi, absolvenţii clasei a XII-a au susţinut proba obligatorie la matematică. Primele rezultate vor fi afișate anonimizat, în conformitate cu prevederile Regulamentului general privind protecția datelor (GDPR), pe 18 august, până la ora 12:00, pe site-ul bacalaureat.edu.ro și în centrele de examen. 

Iată cum trebuiau rezolvate problemele la matematică. Baremul de corectare a subiectelor a fost publicat de Ministerul Educației la ora 15.00.

Bacalaureat 2025. Barem Matematică - Mate-info

Articolul continuă după reclamă

Barem de corectare Bacalaureat

Barem de corectare Bacalaureat

Bacalaureat 2025. Barem Matematică - Ştiinţele naturii

Barem de corectare Bacalaureat

Barem de corectare Bacalaureat

Bacalaureat 2025. Barem Matematică - Profil pedagogic

Barem de corectare Bacalaureat

Barem de corectare Bacalaureat

Bacalaureat 2025. Barem Matematică - Tehnologic

Barem de corectare Bacalaureat

Barem de corectare Bacalaureat

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

bacalaureat examene bac de toamnă
Înapoi la Homepage
“Îmi aştept sfârşitul” Cornel Dinu, mărturisiri tulburătoare: “Nu am ieşit din casă de un an şi jumătate”
&#8220;Îmi aştept sfârşitul&#8221; Cornel Dinu, mărturisiri tulburătoare: &#8220;Nu am ieşit din casă de un an şi jumătate&#8221;
Legătura neștiută dintre Claudia Florescu, fosta concurentă de la Insula Iubirii, și Babs. Cum s-au cunoscut cele două
Legătura neștiută dintre Claudia Florescu, fosta concurentă de la Insula Iubirii, și Babs. Cum s-au cunoscut cele două
Președinta Agenției Naționale pentru Achiziții Publice, acuzată că a încălcat chiar legea achizițiilor publice. Cui trebuie să plătească despăgubiri Iuliana Feclistov
Președinta Agenției Naționale pentru Achiziții Publice, acuzată că a încălcat chiar legea achizițiilor publice. Cui trebuie să plătească despăgubiri Iuliana Feclistov
Comentarii


Întrebarea zilei
Ai încercat vreodată o dietă doar pentru că era un trend?
Observator » Educaţie » Barem de corectare Bacalaureat toamnă 2025 - matematică. Cum trebuiau rezolvate subiectele