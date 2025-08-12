Barem de corectare Bacalaureat toamnă 2025 - matematică. Cum trebuiau rezolvate subiectele

Bacalaureat toamnă matematică. Marţi, Bacalaureatul a continuat cu proba obligatorie a profilului la matematică sau istorie, urmând ca miercuri să aibă loc proba la alegere a specializării. Primele rezultate vor fi afişate pe 18 august, iar rezultatele finale, după contestaţii, pe 26 august. Luni, peste 13.900 de candidați au susținut proba scrisă la Limba română, 23 fiind eliminați pentru fraudă sau tentativă de fraudă, a informat Ministerul Educației.

Astăzi, absolvenţii clasei a XII-a au susţinut proba obligatorie la matematică. Primele rezultate vor fi afișate anonimizat, în conformitate cu prevederile Regulamentului general privind protecția datelor (GDPR), pe 18 august, până la ora 12:00, pe site-ul bacalaureat.edu.ro și în centrele de examen.

Iată cum trebuiau rezolvate problemele la matematică. Baremul de corectare a subiectelor a fost publicat de Ministerul Educației la ora 15.00.

Bacalaureat 2025. Barem Matematică - Mate-info