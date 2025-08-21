Studenții din Timișoara au parte de tratament diferit atunci când vine vorba de bursele pe perioada vacanței. Cele trei mari universități din oraș au luat decizii separate, iar singura care ia în calcul să plătească burse și în afara anului universitar, din venituri proprii, este Politehnica.

Burse inegale pentru studenții din Timișoara. Facultatea care ia în calcul plata și pe timpul vacanței - Shutterstock

Cele trei universități de stat din Timișoara Universitatea de Vest (UVT), Universitatea de Medicină și Farmacie "Victor Babeș" și Universitatea Politehnica (UPT) au politici diferite când vine vorba de bursele studenților în timpul vacanței.

La UVT și la Medicină, studenții primesc burse doar pe durata anului universitar, în lunile în care au activități didactice. Situația este alta la Universitatea Politehnica, unde conducerea a anunțat că analizează posibilitatea de a acoperi bursele și în perioada vacanței, prin care folosec veniturile proprii ale instituției, potrivit Agerpres.

Deciziile vin în contextul în care subiectul burselor a generat nemulțumiri în rândul studenţiilor, mai ales că pentru mulți acestea reprezintă principala sursă de venit.

Articolul continuă după reclamă

Astfel, studenții timișoreni se află în prezent într-o situație inegală, în funcție de facultatea la care învață, iar Politehnica pare a fi singura care caută soluții pentru a le oferi sprijin financiar și în lunile de vacanță.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vă mai permiteţi să cumpăraţi toate rechizitele înainte de începerea şcolii? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰