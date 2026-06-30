La un an de la lansare, campania națională antidrog „Conștient, nu dependent”, derulată de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, a ajuns în zeci de orașe și a implicat peste 20.000 de tineri, profesori și părinți în activități de informare și prevenire a consumului de droguri.

„Conștient nu dependent” - un an de campanie națională: peste 20.000 de tineri, profesori și părinți implicați - „Conștient nu dependent” - un an de campanie națională: peste 20.000 de tineri, profesori și părinți implicați

Campania a pornit de la o realitate pe care școala, familia și specialiștii o întâlnesc tot mai des: adolescenții sunt expuși devreme la informații false despre droguri, la presiunea grupului și la situații pe care nu știu întotdeauna cum să le gestioneze. În acest context, Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României a construit un program național care a pus față în față elevi, profesori, psihologi, medici, părinți, foști consumatori și experți din zona prevenției.

În primul an de activitate, „Conștient, nu dependent” a organizat peste 50 de conferințe naționale. Întâlnirile nu au avut forma unor discursuri generale despre pericolul drogurilor, ci au încercat să aducă în discuție situații reale, întrebări incomode și soluții concrete pentru elevi și familii.

Un rol important l-au avut mărturiile foștilor consumatori. Zeci de oameni au vorbit deschis despre cum au ajuns să consume, despre deciziile care i-au dus spre dependență și despre dificultatea de a reveni la o viață normală. Pentru mulți adolescenți, astfel de întâlniri au însemnat primul contact direct cu povești care depășesc clișeele și imaginile promovate pe rețelele sociale.

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Campania a ajuns și în școli, în cadrul seriei „Ora de dirigenție”, derulate de profesori din întreaga țară. Cadrele didactice au primit materiale de lucru și instrumente de discuție pentru a putea aborda tema consumului de substanțe într-un mod adaptat vârstei elevilor. Ideea a fost ca prevenția să nu rămână un eveniment punctual, ci să devină o parte firească din dialogul dintre profesori și copii.

În cadrul campaniei specialiștii fundației au realizat și o hartă digitală interactivă a consumului de droguri, un instrument care aduce datele mai aproape de comunități. Harta permite o înțelegere mai clară a fenomenului și poate ajuta părinții, profesorii și autoritățile locale să observe unde există nevoi urgente de informare, consiliere sau intervenție.

Educația a rămas una dintre direcțiile centrale ale campaniei. Conferința Webdidactica „Conștient, nu dependent – Educația, prima linie în lupta antidrog” a reunit experți antidrog, profesori, psihologi, medici, părinți și foști consumatori. Discuțiile au vizat nu doar riscurile consumului, ci și felul în care adulții pot recunoaște schimbările de comportament ale unui adolescent, cum pot comunica fără să judece și ce opțiuni există atunci când apare o problemă reală.

Campania a inclus și un concurs național de scenarii de film, prin care tinerii au fost invitați să vorbească despre consum, presiunea anturajului, frică, familie și recuperare în propriul lor limbaj. Scenariile au adus în prim-plan situații apropiate de realitatea adolescenților și au deschis o discuție despre rolul artei în prevenție.

Materialele educative ale campaniei au fost distribuite în toată țara, ajungând în școli, la profesori, părinți și tineri. În paralel, a fost construită o rețea națională de voluntari, formată din oameni care vor să ducă mai departe mesajul campaniei în comunitățile lor.

„Conștient, nu dependent” a fost prezentă și la evenimente de interes național, unde mesajele de prevenție au ajuns la publicuri care nu se află neapărat în contact direct cu școala sau cu instituțiile specializate. Pentru organizatori, acest tip de prezență este necesar într-un fenomen care nu se oprește la poarta liceului și nu poate fi tratat doar prin reacții după apariția unei crize.

După un an, campania Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României are deja o rețea activă de profesori, specialiști, voluntari și comunități locale. Miza rămâne aceeași: informația corectă trebuie să ajungă la timp la copii, iar părinții și profesorii trebuie să aibă instrumentele necesare pentru a interveni înainte ca un experiment să se transforme într-o dependență.