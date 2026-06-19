România continuă să demonstreze că este o forță pe harta mondială a inovației, producând performanță la cel mai înalt nivel în domeniile viitorului. O echipă de liceeni din Brăila a reușit ceva cu totul special: câștigarea titlului mondial la FIRST Tech Challenge 2026, o prestigioasă competiție educațională globală. Echipa „Velocity” a Colegiului Național „Gheorghe Munteanu Murgoci” a triumfat la Campionatul Mondial din Houston, Statele Unite ale Americii, impunându-se după un parcurs impecabil în fața celor mai puternice alianțe ale planetei. FIRST Tech Challenge este un program riguros unde elevii proiectează, construiesc și programează roboți complecși, utilizând tehnologii avansate pentru a îndeplini sarcini specifice pe o arenă de joc.

Campioana mondială la robotică din SUA, „Velocity”, în campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României”

Performanța românilor este remarcabilă cu atât mai mult cu cât ediția din acest an a reunit la Houston peste 330 de echipe din întreaga lume, calificate exclusiv în urma unor selecții regionale extrem de exigente. În spatele acestui succes fulminant se ascund sute de ore de muncă, de proiectare inginerească și testare. Sub atenta coordonare a profesorului Paul Pruș, „Velocity” a adus pe teren soluții tehnice inovatoare și o strategie care a făcut diferența. Victoria de peste ocean a confirmat un sezon excelent pentru brăileni. În martie 2026, aceștia și-au adjudecat și Campionatul Internațional FIRST Tech Challenge de la Cesenatico, Italia. Luptând împotriva a 37 de echipe din 16 țări, elevii au ocupat primul loc în calificări și au primit „Design Award”, o distincție supremă ce atestă excelența procesului documentat de inginerie a robotului.

Pentru a recompensa acest parcurs excepțional, membrii echipei au fost înscriși în campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României”. Acest demers, derulat de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, are misiunea de a descoperi, promova și susține tinerii deosebiți care obțin rezultate extraordinare în educație, cercetare științifică, tehnologie, cultură și sport. Includerea echipei „Velocity” în această elită națională reprezintă o validare directă a efortului uriaș de a reprezenta România cu onoare în cele mai dure medii competiționale la nivel global.

Seria provocărilor nu se oprește însă aici pentru campionii noștri. Între 26 și 28 iunie 2026, „Velocity” va traversa din nou oceanul pentru a reprezenta România la Multinational Tech Invitational (MTI), un eveniment exclusivist găzduit de prestigiosul Johns Hopkins Applied Physics Laboratory din Laurel, statul Maryland. Aflată la cea de-a zecea ediție, competiția MTI este considerată o veritabilă „ligă a campionilor” a roboticii, reunind doar 44 de echipe de elită din lume, invitate exclusiv pe baza eficienței pe teren și a performanțelor inginerești. Indiferent de rezultatul final de la acest turneu invitațional suprem, liceenii din Brăila au demonstrat deja că, atunci când pasiunea se îmbină cu tehnologia, România concurează de la egal la egal cu cele mai mari centre ale lumii.