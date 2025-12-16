Care sunt preţurile la carburanţi marţi, 16 decembrie. Au scăzut cu până la 7 bani pe litru

Românii care vor să-şi alimenteze maşina cu combustibil trebuie să ştie că marţi, 16 decembrie 2025, preţurile la benzină şi la motorină sunt în scădere, faţă de cele afişate în ziua precedentă.

Preţurile la carburanţi sunt în scădere, faţă de cele afişate în ziua precedentă - Profimedia

Concret, conform specialiştilor, vorbim despre o scădere a preţurilor cu până la şapte bani pe litru, atât la benzină, cât şi la motorină.

Asta înseamnă că un litru de benzină standard a ajuns să coste între 7,35 şi 7,5 lei, un litru de benzină premium a ajuns să coste între 7,92 şi 8,24 lei, un litru de motorină standard a ajuns să coste între 7,55 şi 7,7 lei, iar un litru de motorină premium a ajuns să coste între 7,94 şi 8,27 lei.

Nu în ultimul rând trebuie precizat că preţul pentru un litru de GPL a crescut cu până la opt bani, astfel că un litru de GPL a ajuns să coste între 3,78 şi 3,82 lei.

Articolul continuă după reclamă

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Excluşi din Medicină pentru concedii medicale ilegale. Vi se pare o măsură prea drastică? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰