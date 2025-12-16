Care sunt preţurile la carburanţi marţi, 16 decembrie. Au scăzut cu până la 7 bani pe litru
Românii care vor să-şi alimenteze maşina cu combustibil trebuie să ştie că marţi, 16 decembrie 2025, preţurile la benzină şi la motorină sunt în scădere, faţă de cele afişate în ziua precedentă.
Concret, conform specialiştilor, vorbim despre o scădere a preţurilor cu până la şapte bani pe litru, atât la benzină, cât şi la motorină.
Asta înseamnă că un litru de benzină standard a ajuns să coste între 7,35 şi 7,5 lei, un litru de benzină premium a ajuns să coste între 7,92 şi 8,24 lei, un litru de motorină standard a ajuns să coste între 7,55 şi 7,7 lei, iar un litru de motorină premium a ajuns să coste între 7,94 şi 8,27 lei.
Nu în ultimul rând trebuie precizat că preţul pentru un litru de GPL a crescut cu până la opt bani, astfel că un litru de GPL a ajuns să coste între 3,78 şi 3,82 lei.
