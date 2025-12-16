SUA promit să ofere Ucrainei garanţii de securitate similare cu articolul 5 al NATO, iar aproximativ 90% din aspectele acordului de pace au fost agreate. Anunţul a fost făcut de Zelenski după negocierile de la Berlin. În acelaşi timp, liderii a 10 ţări membre sunt dispuşi să garanteze securitatea Ucrainei după semnarea unui acord de pace. Există însă în continuare neînţelegeri privind problema teritoriilor disputate.

Un acord de pace, "mai aproape ca niciodată", spune Trump. Zelenski: Nu vom recunoaşte Donbas ca fiind rus - Profimedia Images

Mare parte din aspectele acordului de pace au fost agreate în urma discuţiilor de la Berlin. Statele Unite promit să ofere Ucrainei garanţii de securitate similare cu articolul 5 al NATO. Punctul fierbinte rămâne însă problema teritoriilor. "Am avut destul dialog despre teritorii. Cred că, până acum, avem poziţii diferite, să fiu sincer. Am cerut colegilor americani să transmită viziunea noastră ruşilor", a spus Zelenski.

Zelenski: Nu vom recunoaşte Donbas ca fiind rus

Tot în ceea ce priveşte problema teritorială, Zelenski a declarat că, până acum, nu se vorbeşte despre un referendum pe tema rezolvării problemei teritoriale, şi anume Donbas, potrivit Ukrinform. El a mai afirmat că americanii vor să găsească un compromis şi propun o "zonă economică liberă". "Nici de jure, nici de facto nu vom recunoaşte Donbasul ca fiind rus, partea care este temporar ocupată", a mai spus Zelenski.

"Cât despre poziţia "ruşilor", aceasta nu s-a schimbat încă. Ştii că vor Donbasul nostru. Poziţia noastră este practică, reală, corectă, ne menţinem pe ea. Şi nu vrem să renunţăm la Donbasul nostru. Americanii vor să găsească un compromis, propun o "zonă economică liberă". Şi subliniez din nou: o "zonă economică liberă" nu înseamnă că este sub conducerea Federaţiei Ruse.

Acestea sunt trăsături importante ale oricărui format de Donbas pentru mine. Nici de jure, nici de facto nu vom recunoaşte Donbasul ca fiind rus, partea care este temporar ocupată. Absolut," a subliniat liderul de la Kiev.

Trump: Un acord privind Ucraina nu a fost niciodată atât de aproape

Donald Trump rămâne optimist. "Am avut o conversaţie foarte bună cu liderii europeni. Am avut numeroase conversaţii şi cu preşedintele Putin şi cred că suntem mai aproape acum decât am fost vreodată (de un armistiţiu - n.r.)", a declarat Donald Trump.

După întâlnirile de la Berlin, 10 lideri ai blocului comunitar s-au angajat să garanteze securitatea Ucrainei în cazul unui acord de pace. Au propus şi crearea unei forţe multinaţionale pe teritoriul ţării vecine, precum şi a unui mecanism de monitorizare a armistiţiului, condus de SUA.

Preşedintele american Donald Trump a afirmat luni, că un acord privind Ucraina nu a fost "niciodată" atât "de aproape", după ce a avut o lungă convorbire cu Volodimir Zelenski şi cu mai mulţi lideri occidentali. "Suntem astăzi mai aproape ca niciodată" de un acord care să pună capăt războiului cu Rusia, a declarat preşedintele Statelor Unite în Biroul Oval.

"Este un progres cu adevărat semnificativ. Trebuie acum să fie asigurat un armistiţiu prin garanţii de securitate adecvate pentru Ucraina. Acum depinde exclusiv de Rusia dacă se poate obţine un acord până de Crăciun", spune cancelarul Merz.

Mesajul României, de la Bruxelles

Un mesaj a venit şi de la ministrul român de externe Oana Ţoiu, prezentă la Bruxelles la Consiliul Afacerilor Externe. "Principala garanţie de securitate pe care se concentrează atât Ucraina, România, cât şi multe voci din Uniunea Europeană este aceea de a se asigura că Ucraina are o armată puternică".

De asemenea, un alt element semnificativ al garanţiilor de securitate este acela de a ne asigura nu numai că războiul este oprit, ci şi că garantăm, de exemplu, securitatea necesară pentru toate fluxurile comerciale. Astăzi, Nicuşor Dan va participa la Summitul Statelor UE de pe Flancul Estic, organizat în Finlanda. Discuţiile se vor concentra pe securitate şi apărare.

