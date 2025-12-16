Antena Meniu Search
Preţul unui bitcoin astăzi, marţi 16 decembrie 2025

Tot mai mulţi români sunt interesaţi de investiţiile în monede virtuale, cu accent pe renumita bitcoin, chiar dacă aceasta a ajuns la un nivel ridicat, în raport cu alte monede virtuale, astfel că am decis să vedem ce ne spun cifrele astăzi, marţi, 16 decembrie 2025.

de Redactia Observator

la 16.12.2025 , 12:14
Profimedia

Ultimele cifre arată că valoarea monedei virtuale bitcoin este în scădere, faţă de nivelul atins în ziua precedentă, moneda virtuală fiind cotată momentan la 86.351 dolari sau 73.422 euro, deşi, în ultimele ore, a atins chiar vârfuri de 89.945 dolari sau 76.481 euro.

Nivelul atins la momentul actual este sub nivelul atins în urmă cu o săptămână, când moneda virtuală bitcoin atingea vârfuri de 92.742 dolari sau 78.676 euro.

