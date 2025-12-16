Tot mai mulţi români sunt interesaţi de investiţiile în monede virtuale, cu accent pe renumita bitcoin, chiar dacă aceasta a ajuns la un nivel ridicat, în raport cu alte monede virtuale, astfel că am decis să vedem ce ne spun cifrele astăzi, marţi, 16 decembrie 2025.

Preţul unui bitcoin astăzi, marţi 16 decembrie 2025 - Profimedia

Ultimele cifre arată că valoarea monedei virtuale bitcoin este în scădere, faţă de nivelul atins în ziua precedentă, moneda virtuală fiind cotată momentan la 86.351 dolari sau 73.422 euro, deşi, în ultimele ore, a atins chiar vârfuri de 89.945 dolari sau 76.481 euro.

Nivelul atins la momentul actual este sub nivelul atins în urmă cu o săptămână, când moneda virtuală bitcoin atingea vârfuri de 92.742 dolari sau 78.676 euro.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Excluşi din Medicină pentru concedii medicale ilegale. Vi se pare o măsură prea drastică? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰