Orașul care va avea prima fabrică de inteligență artificială din România, până la jumătatea lui 2027

România va avea propria infrastructură de calcul dedicată inteligenței artificiale, în cadrul proiectului RO AI Factory, care a demarat oficial la 1 septembrie 2026. Investițiile în echipamente se vor ridica la câteva zeci de milioane de euro, iar infrastructura ar putea deveni complet funcțională până la jumătatea anului viitor.

Oraşul care va avea prima fabrică de inteligență artificială din România, până la jumătatea lui 2027 - Sursa: Profimedia

Proiectul reprezintă prima infrastructură europeană de acest tip care va fi construită în România și va face parte din rețeaua europeană de AI Factories, dezvoltată sub coordonarea EuroHPC Joint Undertaking. Fabrica ar putea fi funcţională până la jumătatea lui 2027, potrivit lui Victor Vevera, directorul general al Institutului Național de Cercetare și Dezvoltare în Informatică (ICI București), scrie Profit.ro.

Infrastructura de calcul de mare performanță pentru inteligență artificială va fi găzduită de ICI București, care va asigura și suportul tehnic și operațional necesar pentru instalarea, integrarea și funcționarea echipamentelor.

"Proiectul RO AI Factory a demarat oficial în data de 1 septembrie 2026, după ce au fost semnate documentele între toți membrii consorțiului și Comisia Europeană și sperăm că până la mijlocul anului viitor, deci undeva aprilie, mai, iunie, să fie funcțional total", a declarat pentru Profit.ro Victor Vevera.

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Potrivit șefului ICI, investițiile în echipamentele care vor intra în componența infrastructurii se ridică la câteva zeci de milioane de euro.

Licitația internațională pentru aceste echipamente urmează să fie organizată de Comisia Europeană până la sfârșitul acestui an.

"Infrastructura instalată va fi în centrul de date de la ICI. Statul român va trebui să asigure costurile cu energia, oamenii și așa mai departe", a explicat Vevera.

Cum va fi folosită fabrica AI

RO AI Factory va pune la dispoziția cercetătorilor, universităților, companiilor și instituțiilor publice o infrastructură pentru dezvoltarea, antrenarea, testarea și validarea modelelor și aplicațiilor de inteligență artificială.

Potrivit lui Victor Vevera, unul dintre obiective este creșterea gradului de utilizare a inteligenței artificiale în România, de la administrația publică până la mediul privat și economie.

"Noi o să facem ceea ce scrie în proiect, adică să creștem gradul de adopție al AI-ului în viața de zi cu zi, începând cu zona guvernamentală și terminând cu partea de business și economie", a declarat directorul general al ICI.

În paralel, este dezvoltat un ecosistem care reunește universități, institute de cercetare, instituții publice și companii. Scopul este ca acestea să poată dezvolta, testa și implementa aplicații bazate pe inteligență artificială.

Cine face parte din consorțiul RO AI Factory

Proiectul este coordonat în România de ICI București, în colaborare cu Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București.

România va fi conectată la rețeaua europeană de AI Factories

RO AI Factory va funcționa ca parte a rețelei europene de fabrici de inteligență artificială, prin care Uniunea Europeană urmărește să dezvolte un ecosistem comun pentru cercetarea și utilizarea AI.

Integrarea în această rețea va permite României să participe la schimbul european de resurse, date, expertiză și bune practici și să dezvolte proiecte comune cu cercetători, universități, companii și administrații din alte state europene.

Primele etape ale proiectului vor viza pregătirea spațiilor și a capacităților de găzduire, instalarea echipamentelor și integrarea acestora în infrastructurile naționale și europene.

Operaționalizarea este estimată până la sfârșitul anului 2027, iar serviciile oferite și ecosistemul din jurul infrastructurii vor fi dezvoltate progresiv.

Șeful ICI: "AI-ul trebuie folosit cu cap"

Victor Vevera consideră că România are resursele umane necesare pentru a dezvolta aplicații de inteligență artificială, în special datorită pregătirii studenților, programatorilor și inginerilor.

"Putem să aplicăm cu succes pe zona de nișă a dezvoltării de aplicații AI pentru că avem programatori foarte buni, avem ingineri de sistem foarte buni, avem zona de concept foarte bun și pe partea de cercetare stăm chiar bine", a afirmat acesta.

În același timp, șeful ICI atrage atenția asupra riscului ca oamenii să ajungă să folosească inteligența artificială pentru tot mai multe decizii personale.

În opinia sa, AI ar trebui să funcționeze ca un instrument care completează capacitățile oamenilor, nu le înlocuiește.

"AI-ul trebuie folosit cu cap: să ne ajute, nu să ne înlocuiască", a spus Victor Vevera, subliniind că delegarea unor decizii importante către tehnologie presupune riscuri care trebuie înțelese și gestionate.