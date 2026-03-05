Acuzaţii grave vizează o şcoală pentru copii cu nevoi speciale din Sectorul 4 al Capitalei. Părinţii unei copile de 7 ani, diagnosticată cu ADHD non-verbal, spun că fetiţa ar fi fost umilită şi agresată chiar de educatoarele care ar fi trebuit să o protejeze. Suspiciunile au apărut după ce copilul şi-a schimbat brusc comportamentul. Părinţii a cerut explicaţii conducerii şcolii dar nu au primit răspunsuri. Aşa au decis să afle singuri adevărul. Iar ceea ce au descoperit este revoltător.

Fetița de 7 ani este în grupa mare la școala Sfântul Nicolae din Sectorul 4 al Capitalei.

Totul a început de la băniuelile părinților, care au sesizat modificări de comportament ale fetiței. Micuţa începuse să se rănească singură și le evita pe educatoare de fiecare dată când mama venea să o ia de la școală.

Părinții au cerut explicații direct de la conducerea școlii, care însă nu a putut să motiveze în vreun fel comportamentul modificat al fetei. Astfel că au trimis-o pe fată la școală cu un dispozitiv care a înregistrat tot ce se întâmplă în timpul orelor.

Pe înregistrări se aude cum educatoarele le aderesează cuvinte urâte copiilor și îi agresează inclusiv fizic.

"Pune mâna şi culcă-te, nesimţito! Vezi că te iau de moţ şi pe tine! Închide ochii şi culcă-te!", se aude pe înregistrări.

De altfel tot pe înregistrări o educatoare vorbește despre un tratament medicamentos pe care l-ar administra copiilor, asta în condițiile în care mama fetiței de șapte ani a mărturisit că nu i-a dat niciodată un tratament medicamentos pentru sindromul de care suferă: ADHD non-verbal.

Mai mulți părinți au depus plângere la poliție și au sesizat și Direcția pentru Protecția Copiilului Sector 4. În replică, directoarea școlii a sesizat inspectoratul școlar pentru că un părinte și-a trimis la școală copiilul cu un dispozitiv de înregistrare.

Unii părinți vor acum să-și mute copiii de la școala specială din Sectorul 4. Directoarea nu a făcut declarații, însă a transmis că va vorbi abia după ce va afla rezultatele anchetei.

