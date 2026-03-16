Astăzi, teoretic, ar trebui să fie o zi importantă pentru elevii de clasa a 8-a. Susţinerea pobei scrise la Limba şi Literatura română, prima de la simularea de Evaluare Naţională. Şi spunem "ar trebui" nu pentru că ar absenta elevii, ci pentru că absentează profesorii. Se întâmplă în premieră această boicotare a testului, boicotare iniţiată şi anunţată de sindicate. Teoretic, examenul se desfăşoară fără probleme în 97% dintre şcoli.

Situaţia cea mai tensionată este în Capitală. La mai multe şcoli, mai mulţi părinţi şi copii au rămas la porţi în semn de protest pentru că unităţile de învăţământ nu au organizat simularea pentru Evaluarea Naţională. Nu au fost nici la ore pentru că au sperat ca până la urmă directoratul să se răzgândească şi să deschidă uşa şi pentru ei.

Ce se întâmplă cu elevii care n-au putut da simularea

Vineri, Ministerul Educaţiei anunţa că 97% dintre şcolile din România urmează să susţină simulările pentru Evaluarea Naţională. Nu ştim procentul real pentru că Ministerul Educaţiei va publica datele oficiale după ora 15:00. Mulţi copii au susţinut astăzi această testare. Elevii au spus că au fost surprinşi de subiecte şi că nu se aşteptau ca simularea să fie atât de dificilă.

Cei care nu a dat acest examen astăzi mai au doar o şansă ca şcoala lor să organizeze simularea pentru Evaluarea Naţională. Sunt centre private care organizează aceste teste pentru ei.

