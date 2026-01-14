Îngrijorare în sistemul universitar de învăţământ! Rectorii se aşteaptă la impunerea de concedieri, iar studenţii se tem de reducerea locurilor de la buget. Cu toţii cer o întâlnire cu premierul care să lămurească lucrurile. În prima zi ca interimar la şefia Ministerului Educaţiei, Ilie Bolojan anunţă însă că învăţământul va fi scutit de tăieri în 2026.

După cele mai mari tăieri din domeniul Educaţiei în mediul preuniversitar, facultăţile să tem că vor intra şi ele pe lista măsurilor de austeritate. Consiliul Naţional al Rectorilor vrea o întâlnire urgentă cu premierul, acum şi ministru al Educaţiei.

"Avem şi universităţi care nu mai pot respira cu un buget redus. Va însemana, după părerea mea, reducerea personalului", a explicat Anton Hadăr, lider al Federației Naționale Sindicale Alma Mater.

"Deocamdată nu există nimic oficial, se preconizează o reducere a locurilor bugetate la nivel naţional. Sunt foarte mulţi copii care efectiv nu pot urma studiile universitare datorită lipsei unui sprijin cât de cât financiar", a explicat Dan Caşcaval, rectorul Universităţii Tehnice din Iaşi.

Şi Alianţa Naţională a Studenţilor solicită prim-ministrului o audienţă.

"În 2025 fondul de burse s-a înjumătăţit asta înseamnă că 44 de mii de studenti au ramas fara burse. bursele nu se mai acorda pe 12 luni ci pe 9 luni, iar studentilor de la taxa li s a luat dreptul sa fie eligibili pentru aceste burse", a explicat Sergiu Covaci, preşedinte Alianței Naționale a Organizațiilor Studențești din România.

Guvernul transmite însă că nu se mai pune problema de concedieri în învăţământ şi infirmă categoric tăierea locurilor fără plată la facultăţile din România.

"În domeniul educaţiei, unde s-a facut deja acest efort, nu se mai justifica sa mai faci încă o reducere", a declarat premierul Ilie Bolojan.

România se clasează acum pe ultimul loc în Uniunea Europeană la absolvenţii de studii superioare şi sub media europeană când vine vorba despre sprijinul financiar acordat studenţilor.

O analiză arată că un coş minim îi costă pe tineri peste 2.000 lei pe lună. Iar bursa socială a ajuns la 925 de lei.

"Pentru cazare, 300 de lei pe lună, pentru un student de la buget, masa se duce spre 1000, 1500 de lei pe lună, îmbrăcăminte, încălţăminte, pe lună 500 de lei, îngrijire personală, 200 de lei, la fel pentru transport 200, 300 de lei şi încă 200 de lei activităţi de socializare, evenimente, spectacole", a explicat Bianca Mirică, vicepresedinte ANOSR.

Tinerii cer, de asemenea, noului ministru al Educaţiei reducere pentru transportul feroviar pe toate rutele din ţară.

