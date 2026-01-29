Antena Meniu Search
Nicuşor Dan: "E un act de curaj ca cineva să fie ministru al Educaţiei astăzi. Este un sistem subfinanţat"

Președintele României, Nicușor Dan, a declarat că situația de la Ministerul Educației este una dificilă, subliniind că e un act de curaj ca cineva să preia acest post. Despre activitatea lui Daniel David, Dan a spus că au existat și greșeli.

de Redactia Observator

la 29.01.2026 , 22:02
Întrebat despre ministerul Educației, președintele Dan a spus că nu este un lucru bun că nu există un ministru. Acesta a spus: "E un act de curaj pentru cineva care să fie ministrul al educației azi".

Acesta și-a motivat afirmația: "Pentru că este un sistem subfinanțat de ani de zile. Nu există o motivație proporțională. Suntem după o jumătate de an de la o diminuare a banilor care s-au dus în sistemul de educație. Sunt multe probleme care vin din vechime, suprapunerea dintre programele școlare și ceea ce cere viața reală pe piața muncii", a spus Dan, joi, la Digi24.

Referindu-se la măsurile de reducere a deficitului bugetar adoptate în mandatul fostului ministru al Educației, Daniel David, președintele a explicat: "Putem să analizăm diverse măsuri. O să și facem. E și făcută în parte analiza asta. O să și avem întâlniri cu sindicatele, cu cifrele pe masă. Tot timpul când ei decizi în regim de urgență, fac și greșeli".

Întrebat de ce educația a fost primul domeniu afectat de măsurile de austeriate, Dan a declarat: "Trebuia să fie un efort colectiv pe mai multe segmente. Toate celelalte segmente urmau să înceapă la 1 ianuarie. Asta pentru că școala începe la 10-15 septembrie. Ea a început mai devreme. După care am văzut că pe celelalte segmente s-a întârziat după 1 ianuarie și de aici vine frustrarea".

