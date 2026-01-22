Antena Meniu Search
După vacanţa de iarnă, copiii și părinții se pregătesc de cea de "schi" din luna februarie, care se apropie cu paşi repezi. Aceasta este una flexibilă, stabilită de inspectoratele școlare în urma consultărilor cu părinții, elevii și cadrele didactice.

Inspectoratele şcolare judeţene şi cel al municipiului Bucureşti au anunţat perioada următoarei vacanţe şcolare, care se va desfăşura în trei intervale distincte, în funcţie de judeţ.

Cum se împarte vacanța de schi în 2026

Vacanţa de schi va începe la data de 9 februarie şi se va încheia pe 1 martie 2026.

09 - 15 februarie 2026: În prima săptămână, cuprinsă între 9 şi 15 februarie, vacanţa va fi acordată elevilor din judeţele Bistriţa-Năsăud, Cluj şi Timiş.

16 - 22 februarie 2026: A doua săptămână, între 16 şi 22 februarie, se adresează elevilor din judeţele Alba, Arad, Bihor, Braşov, Caraş-Severin, Călăraşi, Dâmboviţa, Dolj, Gorj, Hunedoara, Ialomiţa, Ilfov, Mehedinţi, Prahova, Sălaj, Teleorman, Tulcea şi Vâlcea, precum şi elevilor din municipiul Bucureşti şi din judeţele Iaşi, Argeş, Buzău şi Olt.

23 februarie - 1 martie 2026: Ultima săptămână de vacanţă, între 23 februarie şi 1 martie, va fi pentru elevii din judeţele Alba, Bacău, Botoşani, Brăila, Constanţa, Covasna, Galaţi, Giurgiu, Harghita, Maramureş, Mureş, Neamţ, Vrancea, Satu Mare, Sibiu, Suceava şi Vaslui.

