Bolojan: "O propunere pentru Ministerul Educaţiei va fi făcută până la finalul lunii ianuarie"

Premierul Ilie Bolojan declară că un nou ministru al Educaţiei urmează să fie propus până la sfârşitul lunii ianuarie, în urma demisiei lui Daniel David.

"Demisia domnului ministru David s-a suprapus cu perioada de final de an, deci cu partea de sărbători. Aveam două posibilităţi: să găsim o formulă rapidă sau să recurgem la varianta clasică, existând un interimat. Am mers pe această a doua variantă, în aşa fel încât până la sfârşitul acestei luni să venim cu o propunere pentru un ministru care să preia acest portofoliu al educaţiei, în aşa fel încât împreună cu ceilalţi colegi din guvern să poată lucra la pregătirea bugetului care ar urma să fie adoptat în a doua jumătate a lunii februarie", a precizat prim-ministrul, marţi, pentru TVR1.

Bolojan a mai spus că viitorul ministru ar putea fi un tehnocrat sau un om politic, iar conducerea PNL va veni cu o propunere în urma analizei realizate.

"În aceşti ani dificili nu este foarte uşor să ai responsabilităţi ale unor domenii care au trecut prin restructurări, cum a fost cel al educaţiei, şi în care ai responsabilităţi principale, de deciziile tale uneori depinzând zeci de mii de oameni care lucrează în aceste sisteme sau şi mai mulţi. Dar convingerea mea este că vom găsi o propunere bună, în aşa fel încât un om care are o autoritate să preia acest portofoliu important pentru viitorul ţării noastre", a spus el.

Bolojan i-a mulţumit ministrului Educaţiei pentru activitatea sa şi pentru "sacrificiul personal", menţionând că "nu este foarte uşor" să fii ministru în aceste luni.

"În momentul în care ajungi ministru sau premier şi vii cu o autoritate, cum a venit şi domnul David, practic îţi pui credibilitatea la bătaie, anii de muncă în care ţi-ai format o anumită imagine, iar în condiţiile în care trebuie să iei măsuri care nu sună bine - aşa cum am fost noi puşi în situaţia să facem anul trecut - rişti ca această credibilitate să îţi fie afectată. Dar nu pentru că ai făcut ceva nelalocul lui, ci pentru că ai venit ministru într-un moment care nu este foarte potrivit, când datorită deficitelor foarte mari în care am ajuns, e nevoie să corectezi lucruri, să faci economii şi să reaşezi lucrurile într-o altă dinamică. Asta a făcut şi domnul ministru David", a adăugat prim-ministrul.

Ilie Bolojan i-a transmis marţi preşedintelui Nicuşor Dan propunerea de revocare din funcţia de ministru al Educaţiei a lui Daniel David, ca urmare a demisiei.

Interimatul ar urma să fie preluat de prim-ministru, reiese dintr-un comunicat transmis de Guvern.

