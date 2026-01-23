Antena Meniu Search
Video Protest la o școală din Mehedinți. Elevii și părinții spun că noua directoare a fost numită politic

Zeci de elevi şi părinţi au protestat joi în faţa Şcolii Gimnaziale Nr. 15 din Drobeta Turnu Severin. Aceştia sunt nemulţumiţi de schimbarea conducerii.

de Redactia Observator

la 23.01.2026 , 09:23

După ce mandatul de patru ani al fostului director a expirat, în funcţie a fost numită o profesoară din afara instituţiei de învăţământ. Părinţii acuză că numirea acesteia a fost una politică şi nu pe merit, deoarece nu a avut loc un concurs.

Elevii au venit cu mesaje de susţinere pentru fosta conducere şi au cerut demisia noii şefe a unităţii.

Scandalul a ajuns şi în atenţia Inspectoratului Şcolar, care susţine că numirea noii directoare s-a făcut conform procedurilor legale, după expirarea mandatelor obținute prin concurs de managerii aflați în funcție până săptămâna trecută. În total, peste 50 de directori au fost înlocuiți în județ.

protest elevi director drobeta turnu severin
