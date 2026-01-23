Zeci de elevi şi părinţi au protestat joi în faţa Şcolii Gimnaziale Nr. 15 din Drobeta Turnu Severin. Aceştia sunt nemulţumiţi de schimbarea conducerii.

După ce mandatul de patru ani al fostului director a expirat, în funcţie a fost numită o profesoară din afara instituţiei de învăţământ. Părinţii acuză că numirea acesteia a fost una politică şi nu pe merit, deoarece nu a avut loc un concurs.

Elevii au venit cu mesaje de susţinere pentru fosta conducere şi au cerut demisia noii şefe a unităţii.

Scandalul a ajuns şi în atenţia Inspectoratului Şcolar, care susţine că numirea noii directoare s-a făcut conform procedurilor legale, după expirarea mandatelor obținute prin concurs de managerii aflați în funcție până săptămâna trecută. În total, peste 50 de directori au fost înlocuiți în județ.

Articolul continuă după reclamă

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Ar trebui modificată formula de calcul a impozitului auto? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰