În fiecare dimineaţă, mii de copii pornesc spre şcoală împovăraţi... la propriu. În multe cazuri, ghiozdanele lor ajung să cântărească şi 10 kilograme, cu toate că legea spune clar că acestea nu ar trebui să depăşească 10% din greutatatea purtătorului. Ca părinţi, facem tot posibilul să-i ajutăm - fie mergem cu ei până în sala de clasă, fie plătim sute de lei pe tot felul de trolere, cu toate că nici ele nu sunt o soluţie. Între timp, acele dulăpioare pe care le vedem în Germania, Olanda sau Statele Unite, în care cei mici ar putea lăsa o parte din rechizite, lipsesc din majoritatea școlilor noastre. Şi digitalizarea, alternativa modernă, avansează greu.

Pe drumul spre şcoală, copiii abia se mai văd de ghiozdane. Cocoşaţi sub greutatea lor, cei mai mulţi nici nu se mai plâng. E normalitatea care pune zilnic presiune constantă asupra coloanei. Nu puţini elevi au probleme de postură încă din primii ani de şcoală.

"Putem să avem dificultăţi legate de postura copilului, de modificări la nivelul umerilor. Un umăr mai sus, un umăr mai jos. De asemenea, acest ghiozdan trebuie purtat pe doi umeri, foarte bine fixat de regiunea toracală. Cărţile grele, mari, se aşează în spate, apropiate de regiunea toracală, iar cele mici le punem către în faţă", explică Elena Căciulan, fizioterapeut.

Unii părinți încearcă să rezolve problema greutății cu ghiozdane tip troler. Diferența e că, deși sunt mai ușor de transportat, costă cu aproximativ 150 de lei mai mult şi nu toate familiile și-l permit.

Dar nici trolerul nu este o soluţie bună, spun specialiştii

"Dacă este foarte greu ştiţi ce face copilul? O rotaţie a trunchiului şi îl va trage după el. Este un ghiozdan care de foarte multe ori a fost recomandat, acel mâner trebuie să fie ţinut lângă bazin. Este o regulă de bază. Şi să nu uităm că, dacă are clasa la etajul 1 sau 2, va fi imposibil să îl ridice şi să îl tragă pe scări", explică Elena Căciulan, fizioterapeut.

Iar când postura deja s-a modificat, recuperarea e, de asemenea, costisitoare şi de durată. De aceea, soluțiile reale trebuie să vină din școli, nu din cabinetele de recuperare.

"Are 4 kg! Româna şi sportul, pacheţel, mai multe", spune o mamă.

În prezent, doar una din 10 școli din România este dotată cu dulăpioare pentru depozitarea rechizitelor. În Statele Unite, Canada, Marea Britanie sau Olanda, fiecare elev are un loker propriu.

Teoretic, legea prevede ca ghiozdanele elevilor să nu depășească 10% din greutatea lor. Adică dacă un copil are 40 de kilograme, ghiozdanul să nu aibă mai mult de 2,5 kilograme. De la teorie la practică însă, e cale lungă.

