Puțini oameni se gândesc că inima poate începe să îmbătrânească mai repede decât restul corpului. Dar exact asta a explicat cercetătoarea dr. Luisa Bâcă, medic la National Institute on Aging (SUA), în intervenția sa de la Congresul Internațional de Longevitate, desfășurat la București.

Inima îmbătrânește înaintea noastră: Luisa Bâcă explică semnalele timpurii pe care nu trebuie să le ignorăm

„Îmbătrânirea inimii nu este un proces brusc, ci o pierdere treptată de sincronizare între celulele care îi controlează ritmul. În timp, aceste micro-diferențe duc la dereglări care cresc riscul de aritmii și alte probleme cardiace”, a explicat dr. Bâcă, originară din România și formată profesional în Marea Britanie și Statele Unite.

Ea a arătat că factorul principal de risc pentru bolile cardiace rămâne vârsta, dar că aceasta nu este singurul indicator important. „Putem întâlni doi oameni de 40 de ani care arată complet diferit din punct de vedere biologic. Unul are o inimă tânără, altul are deja semne de uzură. De aceea e vital să ne uităm nu doar la vârsta din buletin, ci și la vârsta reală a inimii”, a spus cercetătoarea.

Luisa Bâcă a reamintit și contribuția României la medicina longevității. „Ana Aslan a spus-o încă din 1952: prevenirea îmbătrânirii este medicina viitorului. Iar viitorul acela este acum. Avem tehnologia care poate măsura aceste procese și ne arată ce se întâmplă cu inima înainte să apară boala”, a afirmat ea.

Cercetătoarea a explicat că tehnologiile moderne, de la ceasurile inteligente la analizele de sânge cu markeri moleculari, pot semnala devreme problemele cardiace. „Dacă știm să interpretăm aceste date, putem preveni infarctul sau aritmiile cu ani înainte. Medicina preventivă înseamnă să cunoști harta corpului tău înainte de a ajunge în impas”, a spus dr. Bâcă.

Ea a arătat și că îmbătrânirea inimii este un proces influențat de stilul de viață, nu doar de gene. Stresul, lipsa somnului, alimentația săracă în nutrienți și sedentarismul pot accelera pierderea elasticității vaselor de sânge și a eficienței cardiace. „Când ești tânăr, corpul are resurse să compenseze. După 40 de ani, echilibrul devine tot mai greu de menținut. Atunci începem să simțim diferențele”, a avertizat ea.

Evenimentul de la Biblioteca Națională a României, organizat de Senatul Științific al Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României în parteneriat cu International Longevity Alliance, a reunit zece experți din SUA, Marea Britanie, Suedia, Israel și Germania.

În încheiere, Luisa Bâcă a transmis un mesaj optimist: „Îmbătrânirea nu este un verdict, ci un proces pe care îl putem înțelege și modela. Dacă ne ascultăm inima la timp, la propriu și la figurat, putem trăi mai mult și mai bine.”

