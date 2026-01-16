Fundația Dan Voiculescu lansează ediția 2026 a campaniei „100 de tineri pentru dezvoltarea României”

Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României a deschis înscrierile pentru ediția 2026 a campaniei „100 de tineri pentru dezvoltarea României”, un program național care își propune să identifice și să sprijine copiii și tinerii cu potențial excepțional din toate domeniile: educație, știință, cultură, sport și inovație.

Campania, ajunsă la cea de-a treia ediție, a devenit deja o platformă de recunoaștere a excelenței românești. Primele două sezoane au reunit 200 de tineri care au adus României sute de medalii internaționale, au fost acceptați la universități de top din lume și au contribuit la proiecte de cercetare și inovație cu vizibilitate globală. Printre domeniile reprezentate se numără matematica, informatica, neuroștiințele, biologia, arta, sportul și antreprenoriatul social.

Ediția din 2026 își propune să continue această tradiție și să ofere o perspectivă modernă asupra performanței. Într-un sistem educațional care încă premiază mai ales rezultatele academice, campania aduce în prim-plan o abordare complexă, care evaluează nu doar performanța, ci și potențialul, implicarea și capacitatea de a genera impact real.

La nivel global, educația tinerilor cu performanțe înalte este o temă centrală. Potrivit UNESCO, doar 2–3% dintre elevi fac parte din categoria celor cu potențial de excelență, iar investițiile în educația lor aduc beneficii semnificative societății: un raport al OECD arată că statele care sprijină constant tinerii performanți înregistrează o creștere de până la 30% în inovație și productivitate pe termen lung.

Campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României” se aliniază acestor direcții. Fundația oferă vizibilitate, burse, mentorat și posibilitatea de a lucra alături de specialiști din mediul academic și economic. În edițiile anterioare, tineri olimpici, artiști și sportivi au devenit ambasadori ai unei generații care dovedește că performanța nu ține cont de unde te-ai născut pe hartă.

Programul are și o componentă de cercetare: în 2025, fundația a lansat, împreună cu BrainMap Neuroscience, studiul „Tiparul neurocognitiv al excelenței românești”, prima analiză complexă din Europa Centrală și de Est care urmărește modul în care gândesc și se dezvoltă copiii cu potențial înalt.

Ediția din 2026 vine într-un moment în care România are nevoie mai mult ca oricând de tineri care să transforme ideile în soluții reale. Fie că este vorba despre știință, artă, antreprenoriat sau inovație socială, scopul campaniei este același: să construiască o rețea națională de excelență, conectată la valorile contemporane și la nevoile reale ale societății.

Înscrierile sunt deschise până la sfârșitul anului, pe site-ul fdvdr.ro. Cei aleși vor deveni parte din comunitatea tinerilor care schimbă România prin performanță, responsabilitate și viziune.

