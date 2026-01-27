Cum împaci şcoala cu munca. E problema dificilă pe care trebuie să o rezolve studenţii români care vor să se întreţină singuri. În condiţiile în care profesorii vor prezenţă peste 70%, iar angajatorii vor neapărat implicare full-time, singura soluţie rămâne abandonul. Un paradox dacă ne gândim că studiile superioare asigură venituri mai mari şi o adevărată dramă când vedem că suntem europenii cu cei mai puţini licenţiaţi.

Ai carte, ai parte spune o zicală, una la fel de depăşită de vremuri cum se simt studenţii care vor să înveţe şi să acumuleze experienţă sau să se întreţină singuri. Mihai este unul dintre ei: munceşte de la vârsta majoratului ca să-şi permită studiile superioare.

"Este destul de obositor. Ridesharing-ul mă ajută deoarece pot să-mi fac programul cum vreau eu și îmi fac și timp pentru a învăța. Venitul depinde de cât de mult lucrez. Poate să fie în jur de 3.000 de lei sau poate să ajung și până la 10.000 de lei", a spus Mihai.

La fel ca el sunt din ce în ce mai mulţi tineri care nu au norocul să fie sprijiniţi financiar de familii.

Pentru un student care pleacă la studii în alt oraș, suma minimă de care are nevoie lunar, dacă alege să stea la cămin, este de aproximativ 1.400 de lei.Cea mai mare parte din acești bani merge pe alimente și cheltuieli de zi cu zi, în timp ce cazarea rămâne cea mai mică problemă. În cazul chiriei, însă, situația se schimbă radical. Intimitatea costă: doar locuința și utilitățile pot depăși 2 mii de lei, iar dacă adăugăm mâncarea, transportul sau ieșirile în oraș,venitul lunar minim ar să fie de 3 mii de lei.

Cât costă să stai la cămin:

Taxă cămin: 150–350 lei / lună

Mâncare: 800–1.200 lei

Transport: 80–120 lei

Distracţie: 300–500 lei

Cât costă să stai în chirie:

Chirie: 1.200- 2.000+ lei

Utilităţi: 300–500 lei

Mâncare: 800–1.200 lei

Transport: 80–120 lei

Distracţie: 300–500 lei

La cheltuielile de zi cu zi se adaugă şi taxele de şcolarizare în cazul celor care nu au prins un loc la buget. Deloc neglijabile mai ales pentru cei care visează să devină regizori, actori sau medici.

Taxe studii:

Științe: 3.000 – 4.500 lei/an

Drept: 3.400 lei/an

Inginerie/Tehnic: 3.850 lei/an

Medicină/Stomatologie: 9.000 – 15.000 lei/an

Arte/ Film/ Teatru: 6.000 – 19.000 lei/an

Nici elevii eminenţi nu sunt mai norocoşi. Cea mai mare bursă în valoare de 1300 de lei nu acoperă cheltuielile lunare.

"Situația actuală este una, să spunem, într-un scenariu extraordinar de negru. De ce? Pentru că, după cum bine știm, în vara anului precedent, cel puțin 40.000 de studenți și-au pierdut dreptul la bursă", a declarat Laurenţiu Dincă, preşedintele Uniunii Studenţilor din România.

Mai mutl, sunt şi profesori care nu acceptă concurenţă pentru cursurile lor. Costin a încercat să se angajeze ca să câştige experienţă, dar a fost nevoit să renunţe.

"Nu înțeleg de ce mi se cere experiență dacă eu nu am experiență pentru că nu îmi permite facultatea să pot lucra", a spus un student.

"În situația în care tot nu ajung să facă 70% prezență, putem să le oferim proiecte suplimentare, astfel încât să ne asigurăm că ceea ce s-a predat s-a înțeles și a fost asimilată de către student", susţine Pompei Mititen, asistent universitar.

"Toate aceste experiențe vor da valoare unui CV pentru orice tânăr aflat la început de carieră", a spus şi Oana Botolan, specialist HR.

Dar şi reversul este valabil. Încadraţi în câmpul muncii şi independenţi financiar, mulţi tineri renunţă complet la studii. Conform Eurostat, România ocupă ultimul loc în Uniunea Europeană cu doar 19% absolvenţi de studii superioare.

