Ministrul Educaţiei vrea ca Inspectoratele Şcolare Judeţene să dispară în 10 ani. Ce va înfiinţa în locul lor

"Unele lucruri sună bine, dar duc spre ipocrizie. Eu vorbesc de depolitizare şi am spus: politica se opreşte la poarta şcolii. Asta înseamnă că directorii să dea concurs şi să fie protejaţi după aceea, că degeaba dau concurs şi după aceea nu-i protejezi şi tot politic îi numeşti. Politicul trebuie controlat drastic odată ce vorbim de şcoală. În cadrul Inspectoratului sau a structurii, cum o să o numim în viitor, şi acolo am spus că avem nevoie de profesionalizare, concurs pe post la nivelul inspectorilor şi pe management, şi pe discipline, deci nu am vorbit de inspectori în general, care trebuie să fie protejaţi, dar în acelaşi timp am spus că cel care coordonează unitatea respectivă trebuie să fie numit politic", a afirmat Daniel David miercuri, într-o conferinţă de presă.

Acesta şi-a argumentat punctul de vedere spunând că şi acum, în numeroase cazuri, inspectorii şcolari generali sunt numiţi politic, dar că, în mod ipocrit, acest lucru nu e recunoscut public.

"De ce trebuie să fie numit politic, cum se întâmplă lucrurile? Vine un nou guvern, care are un prorgram de guvernare. Ministrul are nişte obiective. Cine este reprezentantul ministerului în teritoriu? Păi este coordonatorul acelei structuri. Dacă ăla, de exemplu, are o altă perspectivă sau nu este de acord cu programul de guvernare încep nişte lupte şi politice şi de alt timp încât devenim foarte ipocriţi în momentul respectiv. Ăla care va fi acolo trebuie să ştie că vine şi pleacă cu ministrul. Ceilalţi inspectori rămân pe poziţii şi trebuie apărate poziţiile respective", argumentează Daniel David.

"Să recunoaştem că e o funcţie politică"

Ministrul Educaţiei mai spune că "în acest moment ne minţim de foarte multe ori" în legătură cu autonomia inspectorilor generali.

"Hai să recunoaştem că e o funcţie politică şi că răspunde politic şi public şi voi (presa – n.r.) puteţi să-l monitorizaţi altfel atunci. Acuma când îi spuneţi că e politic spune că «eu nu sunt politic». Voi ştiţi că este politic, este o ipocrizie de care trebuie să scăpăm", le-a spus Daniel David jurnaliştilor.

Acesta susţine că speră ca într-un deceniu inspectoratele şcolare să fie desfiinţate şi înlocuite cu structuri regionale.

"Dar sper ca în zece ani să le putem desfiinţa, să facem, de exemplu, cum se întâmplă în alte ţări în care ai eventual ceva regional sau dacă ai la nivel de judeţ, de teritoriu sunt mai degrabă inspectorii de specialitate şi inspectorii de management, nu ai structura mamut. De ce nu o putem desfiinţa în acest moment, şi vorbim, iarăşi cinstit? Fiindcă sper ca prin măsurile pe care le propun să întăresc, în timp, autonomia şi forţa unităţii şcolare, autonomie şi forţă care nu există în acest moment. Am văzut această lipsă de autonomie şi de forţă când am vorbit despre planurile-cadru, când directorii veneau să-mi spună: foarte bună idee, am avea mai multă putere dar nu vrem, fiindcă o să ne certăm cu colegii pe disciplinele care sunt la dispoziţia şcolii, o să ne certăm cu părinţii pe disciplinele care trebuie să fie alese de către elevi. Adevărul este că nu avem şcoli autonome şi puternice în acest moment", mai afirmă Daniel David.

