Au mai rămas câteva zile până de Revelion, așa că localurile se pregătesc pentru petreceri. Și încearcă să vândă bilete, pe ultima sută de metri. Dacă de obicei locurile erau deja ocupate, acum încă mai sunt bilete la cele mai multe evenimente. Prețurile încep de la câteva sute de lei și ajung și până la două mii de lei de persoană, la restaurantele exclusiviste.

În patru zile, vom număra secundele până la trecerea în noul an. Pe unii, momentul îi va prinde în fața scenei, chiar în incinta Arenei Naționale.

"Azur, taraful de la Vărbilău, Nikolaos Papadopoulos. Și între aceste momente artistice, DJ-ul va completa cu muzică retro. Pentru că organizăm retrovelion balcanic. În zona de VIP, de la Arena Națională. O zonă încălzită, doar view-ul este către Arena Națională. […] Sunt peste 300 de participanți. [...] Aproximativ 250 de locuri mai sunt disponibile", a spus Simona Muscă, coordonator PR pentru eveniment.

400 de lei costă doar intrarea. Pentru mâncarea și băutura, se mai adaugă 250 de lei. La unul din cele mai cunoscute hoteluri din centrul Capitalei, intrarea și open barul costă 400 de lei. Înspre nordul Bucureștiului, prețurile tot cresc. 990 de lei, la o sală aflată la Casa Presei Libere.

"Pentru un Revelion de neuitat, cu numeroase surprize. Invitați speciali. Bella Santiago. Eric Benlolo. Șampania la miezul nopții, cină festivă", a spus reprezentantul unei săli de evenimente, Alin Ciciureanu.

"Avem platou de fructe de mare. Și confit de rață cu piure de țelină. Pentru locul de la geam, prețul e de 1.199 de lei. Am luat decizia de a păstra același preț ca și anul trecut", a spus managerul de locație Ana Maria Panțur.

Preţuri mai ridicate la localuri de lux

La localurile selecte însă, tarifele sunt mai ridicate.

"Pentru restaurantele din Floreasca și Băneasa sunt 1.800 de lei de persoană. Includ bufet suedez și free bar, valabil toată noaptea. Totul e gătit in house, în ziua respectivă. Momente de cabaret cu performeri. Din Viena și Paris. Mai avem puține bilete", a spus Dani Simon, booking manager pentru mai multe cluburi.

La Hala Laminor, un bilet la petrecere se vinde cu 159 de lei. Iar la Romexpo, unde vor cânta Johny Romano și Babasha, accesul e 212 lei.

Distracţie în noaptea dintre ani şi în Centrul Vechi

"Și în Centrul Vechi al Capitalei va fi distracție în noaptea dintre ani. Aici, intrarea la cele mai multe localuri este gratuită, așa că cine vine plătește doar consumația. Cât despre muzică, aceasta va fi pentru toate gusturile", a explicat reporterul Observator Mădălina Chițac.

"Ușile sunt deschise pentru toată lumea. Fără rezervare, toată lumea e binevenită. […] Turiști care nu-și fac rezervare pot veni", a spus Ana, reprezentantul unui local din Centrul Vechi.

Peste jumătate dintre români stau acasă de Revelion, arată cel mai recent studiu. Cine nu și-a făcut încă planuri, mai are timp. La cele mai multe evenimente, încă sunt bilete disponibile.

