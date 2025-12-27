Chiar dacă astăzi se încheie Crăciunul, în bucătării nu e timp de pauză. Pentru gospodine începe deja maratonul culinar al Revelionului. Cuptoarele sunt încinse, iar gospodinele pregătesc renumita plăcintă întinsă, nelipsită de pe masa de sărbătoare. Aromată și plină de gust, plăcinta și-a câștigat locul între produsele tradiționale românești, iar pregătirea acesteia, nu e pentru oricine: cere ani de experiență și multă îndemânare.

În localitatea Turnu, din județul Arad, renumita plăcintă întinsă păstrează o rețetă transmisă din generație în generație. Foaia, aproape transparentă înainte de coacere, se transformă în cuptor într-o crustă crocantă, iar gustul îi surprinde pe toți cei care o testează.

"Când ajunge plăcinta aceasta pe limba clientului sau pe limba celui care o consumă, face wow. Asta e sigur. De anul nou se face o plăcintă specială cu bănuţ, iar cine găseşte bănuţul va avea un an nou plin de noroc pe tot parcursul anului", spune Gheorghina Iacsity, bucătăreasă.

Foile se întind dintr-o singură mișcare, una după alta, iar plăcinta este umplută cu vișine, dovleac, nucă, brânză sau varză cu brânză sărată, pentru cei care nu au poftă de ceva dulce.

"Ingredientele sunt naturale. Totul este făcut de noi, inclusiv umplutura. Nu este gem, nu este gel, nu este la găleată. Fructele sunt fructe. Nuca este nucă. Macul este mac. Deci totul este natural fără e-uri, fără conservanţi, fără aditivi", spune Gheorghina Iacsity, bucătăreasă.

Oricare ar fi alegerea umpluturii, prepararea plăcintei, cere multă îndemânare şi ani de experiență.

"La început mi s-a părut foarte greu, dar pe urmă perseverând şi încercând, altfel nu pot să faci, a fost foarte uşor. Trebuie să ştii cum să le încerci şi cum să le duci mai departe ca să le faci să fie cât masa. Să fie şi subţire şi să fie întinsă uniform", spune Daniela Pacurar, bucătăreasă

Și cozonacii au propria lor poveste în această zonă. Rețeta este una fără umplutură, dar rezultatul este unul plin de arme.

"La noi, la sârbi, este obiceiul ca în sărbătorile mari: de Paşte, de Crăciun, de Anul Nou, să se mănânce mâncare cu cozonac, în loc de pâine", spune Gheorghina Iacsity, bucătăreasă.

Preţurile sunt şi ele pe gustul multora! Pentru un kilogram de plăcintă întinsă, clienții plătesc 35 de lei, iar cozonacul ajunge la 79 de lei pe kilogram.

