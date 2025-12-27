Dacă vă doriți să ajungeți la târgurile de Crăciun din Capitală, ar fi cazul să vă grăbiți. Cele din București încep să se închidă rând pe rând, însă multe dintre târgurile din țară rămân deschise și după Anul Nou.

Oamenii pot găsi de toate, iar târgul din Piața Constituției este arhiplin. Semn că oamenii au venit să profite de ultimele zile aici, la târg, pentru că mâine este ultima zi în care târgul de Crăciun din Piața Constituției mai este deschis. În fiecare seară, și în seara aceasta, și mâine seară, vor fi concerte cu muzică live, de la ora șase și jumătate până la ora zece seara.

Și tot de mâine se închid alte trei târguri din București. Este vorba despre târgul din Piața Operei, cel din Piața Universității și cel din Parcul Drumul Taberei, din sectorul 6 al Capitalei. Un singur târg rămâne deschis în București până după Anul Nou, târgul din Piața Alba Iulia, acolo unde se organizează, de altfel, și singura petrecere de Revelion în aer liber.

Este momentul în care și comercianții de la târg își fac calculele să vadă cât au câștigat din târgul de Crăciun. Cei mai câștigați și cei mai fericiți pleacă. Cei care au vândut aici, la târgul de Crăciun din Piața Constituției, pentru produse tradiționale românești și vin fiert, pentru ei câștigurile au crescut cu 30% față de anul trecut.

Dacă nu sunteți din București sau, mai bine zis, dacă vreți să fugiți din București, puteți să găsiți târguri de Crăciun deschise până după Anul Nou în marile orașe din țară și rămân deschise până pe 4 ianuarie celebrele târguri din Sibiu și Craiova.

