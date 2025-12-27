Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Târgurile de Crăciun din Capitală încep să se închidă. Comercianții raportează încasări cu 30% mai mari

Dacă vă doriți să ajungeți la târgurile de Crăciun din Capitală, ar fi cazul să vă grăbiți. Cele din București încep să se închidă rând pe rând, însă multe dintre târgurile din țară rămân deschise și după Anul Nou.

de Andreea Milea

la 27.12.2025 , 20:12

Oamenii pot găsi de toate, iar târgul din Piața Constituției este arhiplin. Semn că oamenii au venit să profite de ultimele zile aici, la târg, pentru că mâine este ultima zi în care târgul de Crăciun din Piața Constituției mai este deschis. În fiecare seară, și în seara aceasta, și mâine seară, vor fi concerte cu muzică live, de la ora șase și jumătate până la ora zece seara.

Și tot de mâine se închid alte trei târguri din București. Este vorba despre târgul din Piața Operei, cel din Piața Universității și cel din Parcul Drumul Taberei, din sectorul 6 al Capitalei. Un singur târg rămâne deschis în București până după Anul Nou, târgul din Piața Alba Iulia, acolo unde se organizează, de altfel, și singura petrecere de Revelion în aer liber.

Este momentul în care și comercianții de la târg își fac calculele să vadă cât au câștigat din târgul de Crăciun. Cei mai câștigați și cei mai fericiți pleacă. Cei care au vândut aici, la târgul de Crăciun din Piața Constituției, pentru produse tradiționale românești și vin fiert, pentru ei câștigurile au crescut cu 30% față de anul trecut.

Articolul continuă după reclamă

Dacă nu sunteți din București sau, mai bine zis, dacă vreți să fugiți din București, puteți să găsiți târguri de Crăciun deschise până după Anul Nou în marile orașe din țară și rămân deschise până pe 4 ianuarie celebrele târguri din Sibiu și Craiova.

Andreea Milea
Andreea Milea Like

Am început cu muzica, am continuat cu dansul şi am ales jurnalismul. Ce au în comun? Zilnic găseşti ceva nou. Cât de mult înseamnă un cuvânt, un moment sau 10 secunde înainte de live.

bucuresti targuri de craciun craciun capitala
Înapoi la Homepage
Ce decizie a putut lua Leonard Doroftei după ce a fost umilit şi numit cerşetor de români
Ce decizie a putut lua Leonard Doroftei după ce a fost umilit şi numit cerşetor de români
Câți bani a plătit Alina Ceușan ca să își aducă bona filipineză în România. Influencerița are o relație apropiată cu Florence
Câți bani a plătit Alina Ceușan ca să își aducă bona filipineză în România. Influencerița are o relație apropiată cu Florence
Dezvăluiri. Cine l-a influențat, de fapt, pe Valentin Ceaușescu să scoată Steaua de pe teren din finala Cupei României cu Dinamo, din 1988
Dezvăluiri. Cine l-a influențat, de fapt, pe Valentin Ceaușescu să scoată Steaua de pe teren din finala Cupei României cu Dinamo, din 1988
Bulgaria trece la moneda euro de la 1 ianuarie: primele kituri de 10 euro s-au vândut cu 20 de euro
Bulgaria trece la moneda euro de la 1 ianuarie: primele kituri de 10 euro s-au vândut cu 20 de euro
Stare de urgență într-un oraș celebru din cauza zăpezii! Vremea extremă a paralizat totul
Stare de urgență într-un oraș celebru din cauza zăpezii! Vremea extremă a paralizat totul
Comentarii


Întrebarea zilei
V-a adus Moş Crăciun tot ce v-aţi dorit?
Observator » Evenimente » Târgurile de Crăciun din Capitală încep să se închidă. Comercianții raportează încasări cu 30% mai mari