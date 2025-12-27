Noapte de foc în Ucraina. Rusia a bombardat masiv Kievul cu drone şi rachete balistice. Atacul, care s-a soldat cu zeci de victime, vine chiar înainte de discuţiile dintre Zelenski şi Trump din Florida.

Liderul ucrainean spune că e pregătit să organizeze un referendum prin care cedează regiunea Donbas, în schimbul unui armistiţiu de 60 de zile. Donald Trump a anunţat însă că el va avea ultimul cuvânt.

În capitala ucraineană, o dronă a lovit un bloc de locuinţe de 18 etaje. O persoană a murit şi 28 au fost rănite, dintre care 13 în stare gravă.

Bombardamentul are loc cu o zi înainte de întâlnirea dintre preşedintele Volodimir Zelenski şi Donald Trump, la Mar-a-Lago. Liderul ucrainean ese pregătit să convoace un referendum pentru cedarea regiunii Donbas, în schimbul unui armistiţiu de 60 de zile. Donald Trump vrea să aibă ultimul cuvânt.

"Toate problemele sunt foarte sensibile - atât teritoriul ocupat, cât şi centrala nucleară de la Zaporojie. Ştiţi poziţia mea: din punct de vedere legal, nu vom recunoaşte nimic sub nicio circumstanţă", a declarat Zelenski.

Într-o întâlnire cu cei mai bogaţi oameni de afaceri din Rusia, Vladimir Putin spune că este deschis să cedeze o parte din teritoriile ocupate în schimbul regiunii Donbas, bogată în zăcăminte rare.

"Dezvoltarea terenurilor de testare și antrenament, introducerea tehnologiilor de inteligență artificială și dezvoltarea materialelor avansate trebuie, de asemenea, să continue", a declarat preşedintele Rusiei, Vladimir Putin.

Înainte de întâlnirea cu Donald Trump, Zelenski a început un tur diplomatic în care urmează să discute cu aliaţii europeni pentru o poziţie mai bună în faţa preşedintelui american.

