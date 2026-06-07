Un român, prins cu o mică avere nedeclarată la graniţa cu Germania

Un român în vârstă de 36 de ani a încercat să treacă graniţa spre Germania cu aproape 50.000 de franci elveţieni şi mai multe dispozitive electronice nedeclarate. Bărbatul le-a spus vameşilor că se mută. Realitatea era însă alta.

La prima vedere, un transport care părea o simplă mutare s-a transformat într-un caz de contrabandă. Vameșii de la Biroul Vamal Principal din Ulm, Germania, au oprit pe autostrada A96, în apropiere de Sigmarszell, o dubă închiriată cu numere elvețiene, scrie Blick.

La control, șoferul român în vârstă de 36 de ani a declarat că se mută la München. Însă, în timpul verificării încărcăturii, vameșii au găsit un MacBook și un televizor LED cu o valoare totală de peste 1.500 de euro (aproximativ 1.370 de franci). Cele două dispozitive nu fuseseră declarate și vămuite corespunzător la intrarea în Uniunea Europeană.

Aproape 50.000 de franci ascunși în vehicul

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Șoferul a declarat inițial că are asupra lui doar 6.000 de franci în numerar. În urma percheziției, vameșii au făcut însă o descoperire importantă: în torpedou și printre bagaje au găsit 27.000 de franci elvețieni și 24.700 de euro.

În total, bărbatul ar fi încercat să transporte în Germania echivalentul a aproape 50.000 de franci fără să declare banii.

Autorităţile au deschis pe numele şoferului un dosar contravenţional. În plus, acesta este cercetat pentru suspiciune de evaziune fiscală în legătură cu bunurile nedeclarate.

Taxele de import datorate pentru produsele electronice, în valoare de aproximativ 350 de euro (circa 320 de franci), au fost achitate pe loc.