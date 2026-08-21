O femeie a fost arestată pentru că plănuia un atac la New York. Se convertise recent la islam

O femeie suspectată că a pregătit un atentat cu bombă la sediul Parlamentului statului New York în numele grupării Stat Islamic a fost arestată, au anunţat joi autorităţile judiciare americane, transmite AFP.

Jessica Bowie, 35 de ani, o americană convertită la islam în urmă cu cinci ani, care s-a radicalizat ulterior în ultimele luni, potrivit acuzării, a fost arestată miercuri şi inculpată pentru "tentativă de sprijinire a unei organizaţii teroriste", mai exact SI.

"Bowie a planificat utilizarea unui dispozitiv exploziv pentru a comite un atentat împotriva Capitoliului statului New York şi a senatorilor statului", a declarat John Sarcone, procuror federal, în cadrul unei conferinţe de presă la Albany, capitala statului.

Ea îşi împărtăşise intenţiile unui informator al FBI, poliţia federală americană, care a ajutat-o să îşi procure un pistol şi componente menite să îi permită fabricarea unui dispozitiv exploziv, şi a reperat locul de mai multe ori, conform acuzării.

Articolul continuă după reclamă

Jessica Bowie riscă o pedeapsă maximă de 20 de ani de închisoare, a subliniat Sarcone.

"Vreau să distrug clădirea cât mai mult posibil şi să îi ucid pe senatori în timp ce se întrunesc. Vreau, de asemenea, ca ei să piardă o mulţime de documente importante", i-a explicat ea informatorului FBI în timpul unui schimb de mesaje, potrivit documentelor judiciare.

Ea spera apoi să fugă în Siria în teritorii controlate încă de Stat Islamic, conform procurorilor.

"Să nu ne amăgim: planul presupus al doamnei Bowie era serios, era periculos", a dat asigurări şeful biroului FBI din Albany, Craig Tremaroli, subliniind declaraţiile ei de loialitate faţă de Stat Islamic, conţinutul conversaţiilor sale cu informatorul şi tentativele ei de a achiziţiona materialul necesar unui atentat.