O femeie a fost arestată pentru că plănuia un atac la New York. Se convertise recent la islam
O femeie suspectată că a pregătit un atentat cu bombă la sediul Parlamentului statului New York în numele grupării Stat Islamic a fost arestată, au anunţat joi autorităţile judiciare americane, transmite AFP.
Jessica Bowie, 35 de ani, o americană convertită la islam în urmă cu cinci ani, care s-a radicalizat ulterior în ultimele luni, potrivit acuzării, a fost arestată miercuri şi inculpată pentru "tentativă de sprijinire a unei organizaţii teroriste", mai exact SI.
"Bowie a planificat utilizarea unui dispozitiv exploziv pentru a comite un atentat împotriva Capitoliului statului New York şi a senatorilor statului", a declarat John Sarcone, procuror federal, în cadrul unei conferinţe de presă la Albany, capitala statului.
Ea îşi împărtăşise intenţiile unui informator al FBI, poliţia federală americană, care a ajutat-o să îşi procure un pistol şi componente menite să îi permită fabricarea unui dispozitiv exploziv, şi a reperat locul de mai multe ori, conform acuzării.
Jessica Bowie riscă o pedeapsă maximă de 20 de ani de închisoare, a subliniat Sarcone.
"Vreau să distrug clădirea cât mai mult posibil şi să îi ucid pe senatori în timp ce se întrunesc. Vreau, de asemenea, ca ei să piardă o mulţime de documente importante", i-a explicat ea informatorului FBI în timpul unui schimb de mesaje, potrivit documentelor judiciare.
Ea spera apoi să fugă în Siria în teritorii controlate încă de Stat Islamic, conform procurorilor.
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"Să nu ne amăgim: planul presupus al doamnei Bowie era serios, era periculos", a dat asigurări şeful biroului FBI din Albany, Craig Tremaroli, subliniind declaraţiile ei de loialitate faţă de Stat Islamic, conţinutul conversaţiilor sale cu informatorul şi tentativele ei de a achiziţiona materialul necesar unui atentat.