Vacanța este ocazia perfectă pentru lecţii făcute de plăcere. Zeci de copii au lăsat deoparte telefoanele şi au învăţat să călărească într-o tabără de echitaţie. Aventurile în natură au înlocuit cu succes jocurile pe telefon sau pe consolă.

"Călcâiul jos și trap săltat! Continuăm, continuăm! Haide!"

Pentru 40 de copii, vacanța de toamnă a venit cu lecții de echitație, prieteni noi și mult timp petrecut în natură.

"Vom intra în pădure, vă rog să aveţi grijă la crengi. Când vedem crenguţele, ne aplecăm uşor spre faţă."

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"Raven este un căluţ exemplar! Este pupăcios, este blând", spune un copil.

Ce învaţă copiii în tabăra de echitaţie

În tabăra de echitaţie, copiii descoperă că animalele trebuie îngrijite, periate și răsfățate.

"Am vrut să învăţ mai multe despre ei. Am îngrijit caii, i-am periat şi le-am făcut codiţe", povesteşte un copil.

Pentru unii a fost prima experiență. Alții însă practică echitația de ani buni și se întorc aici pentru a-şi face prieteni noi.

"Eu sunt din Petroşani. Fac sportul serios de 5 ani, dar călăresc de cam 7 ani. Vin destul de des aici. Prefer să stau afară şi să stau cu caii decât să stau acasă, pe telefon", spun tinerii.

"Avem începători, avem avansaţi, avem o parte din copilaşi care ştiu deja să călărească foarte bine. Avem un grup de copilaşi din Bucureşti, avem din Târgu Jiu, Timişoara, avem din mai multe părţi veniţi, Craiova", explică Ilie Turcu, reprezentant tabără.

Aventura continuă și după ce copiii coboară din șa

Au parte de plimbări cu trăsura, jocuri în aer liber și ateliere creative.

"Asta a fost şi ideea, să-i scoatem puţin din mediul online şi să stea cât mai mult în natură, să se bucure de animale, să stea fără telefon", explică Elena Mocanu, reprezentant tabără de echitaţie.

"Am vrut să iau o pauză de la spaţiul urban, mai ales că poate deveni destul de stresant în timpul anului şcolar şi m-am gândit că ar fi un reset", spune un copil.

Tabăra din Gorj durează şase zile, costă 2.500 de lei şi include toate activităţile. Tabere similare se organizează şi în Argeş, Braşov şi Covasna cu preţuri între 2000 si 3000 de lei. Dincolo de distracție, echitaţia poate îmbunătăți echilibrul, coordonarea și încrederea în sine. Iar îngrijirea cailor îi învață pe copii răbdarea, empatia și responsabilitatea.