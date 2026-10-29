Actorul britanic Patrick Stewart, cunoscut pentru rolurile sale din "Star Trek" și "X-Men", a murit la vârsta de 86 de ani. Cu o carieră de șase decenii, acesta a trecut de la marile scene de teatru la unele dintre cele mai cunoscute producții de science-fiction și supereroi, scrie Los Angeles Times .

A murit Patrick Stewart, actorul emblematic din "Star Trek" şi "X-Men". Avea 86 de ani - Sursa: Profimedia

Stewart a murit miercuri, la locuința sa din Los Angeles, din cauza bolii Alzheimer și a demenței cu corpi Lewy, a anunțat Kelly Bush Novak, reprezentanta sa de lungă durată, într-un comunicat.

"A fost înconjurat cu multă dragoste de familie și prieteni, în prezența muzicii live, a rugăciunilor, lacrimilor, râsetelor și a acelei profunde emoții pe care numai el o putea inspira, după o viață dedicată nouă tuturor", a transmis reprezentanta actorului.

Aceasta a adăugat că apropiații îi vor păstra vie amintirea și vor prețui pentru totdeauna seninătatea și expresia chipului său, pe care le-a descris drept o amintire durabilă a grației sale.

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"Vocea sa profundă și talentul aparte vor rămâne pentru totdeauna asociate cu interpretări memorabile în toate genurile. A explorat condiția umană în toată complexitatea ei poetică și a adus speranță nu doar în cele mai îndepărtate colțuri ale universului Marvel, ci și în cea mai emblematică frontieră a science-fictionului, la bordul navei Enterprise", se mai arată în comunicat.

Patrick Stewart a devenit celebru în special datorită rolului căpitanului Jean-Luc Picard din seria "Star Trek" și celui al profesorului Charles Xavier din franciza "X-Men".