Patru militari și-au pierdut viața, iar alți 11 au fost răniți, după ce un elicopter militar italian s-a prăbușit joi în Bosnia și Herțegovina. Aeronava participa la operațiunea EUFOR Althea, desfășurată sub egida Uniunii Europene. Ministerul italian al Apărării a confirmat bilanțul tragediei și a anunțat că a început o anchetă pentru stabilirea cauzelor accidentului.

Elicopter militar prăbușit în Bosnia. Patru militari italieni au murit, iar alți 11 au fost răniți - Captura foto YouTube/ @desavanjaubijeljini

La bordul elicopterului se aflau 15 persoane. Potrivit Ministerului italian al Apărării, printre victime se numără doi membri ai Armatei Italiene și doi membri ai Corpului Militar Voluntar al Crucii Roșii Italiene.

Cei 11 răniți primesc îngrijiri medicale, iar autoritățile au precizat că niciunul dintre ei nu se află, în prezent, în pericol de moarte. Ministerul Apărării a dispus trimiterea imediată a unei echipe medicale italiene, pentru a le oferi răniților sprijinul și asistența necesare.

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Anchetă pentru stabilirea cauzelor accidentului aviatic

Autoritățile italiene au început cercetările pentru a reconstitui desfășurarea evenimentelor și pentru a stabili împrejurările în care s-a produs tragedia. Ministerul italian al Apărării a transmis că toate detaliile despre accident au fost făcute publice numai după informarea familiilor militarilor decedați, din respect pentru durerea și demnitatea acestora.

Reacția premierului Giorgia Meloni

Premierul Italiei, Giorgia Meloni, a transmis un mesaj de condoleanțe după accidentul aviatic în care au murit patru militari italieni.

"Vestea tragicului accident în care a fost implicat un elicopter italian EUFOR în Bosnia și Herțegovina este un motiv de profundă tristețe. Gândurile mele se îndreaptă către victime, familiile lor și către toți cei care, implicați în misiunea pentru pace și stabilitate în regiune, trec prin ore de neliniște. Le transmit întreaga mea solidaritate și sprijinul sincer al Guvernului italian", a transmis Giorgia Meloni, premierul Italiei, pe X.

Mesajul ministrului italian al Apărării după moartea celor patru militari

Ministrul italian al Apărării, Guido Crosetto, a transmis condoleanțe familiilor victimelor și a subliniat că pierderea celor patru militari afectează întreaga comunitate a apărării.

"În acest moment de durere imensă, gândurile mele se îndreaptă, înainte de toate, către familiile militarilor noștri căzuți la datorie, cărora le transmit condoleanțele mele personale și ale întregului Minister al Apărării. Nu există cuvinte care să poată alina o pierdere atât de mare", a declarat Guido Crosetto, ministrul italian al Apărării.

Reacția Ministerului Apărării din România

Ministerul Apărării Naționale (MApN) a transmis un mesaj de condoleanțe după accidentul aviatic în care și-au pierdut viața patru militari italieni. Reprezentanții instituției au subliniat riscurile la care sunt expuși militarii care participă la misiuni internaționale și au transmis un mesaj de solidaritate cu Armata Italiei.

"Ministerul Apărării Naționale transmite sincere condoleanțe Forțelor Armate Italiene în urma accidentului aviatic produs în Bosnia și Herțegovina, în care și-au pierdut viața militari aflați în misiune. Acest eveniment dureros ne amintește de riscurile și responsabilitățile asumate de militarii care participă la operațiuni internaționale pentru menținerea păcii și securității", a transmis MApN.

Armata Română a amintit că militarii români participă alături de cei italieni la operațiunea EUFOR Althea.

"Armata Română își exprimă solidaritatea cu militarii italieni, alături de care servește în cadrul operațiunii EUFOR Althea. Gândurile noastre se îndreaptă către familiile îndoliate și către camarazii celor care și-au pierdut viața", au mai transmis reprezentanții Ministerului Apărării Naționale.