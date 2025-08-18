Rezultate Bac 2025, sesiunea de toamnă. Edu.ro afişează notele

Rezultate Bac 2025, sesiunea de toamnă. Ministerul Educației va publica luni, 18 august 2025, primele rezultate ale examenului de Bacalaureat - sesiunea de toamnă. Notele pot fi consultate online pe platforma bacalaureat.edu.ro sau la avizierele centrelor de examen. Listele vor fi anonimizate, fiecare candidat fiind identificat printr-un cod unic alfanumeric, atribuit la prima probă scrisă susținută în cadrul examenului. Elevii vor avea la dispoziție următoarele ore pentru a depune contestații, iar rezultatele finale vor fi afișate pe 26 august.

Notele obținute de candidați în sesiunea august-septembrie a examenului de Bacalaureat 2025 au fost publicate astăzi, până la ora 12:00. Rezultatele sunt disponibile atât online, pe site-ul dedicat bacalaureat.edu.ro, cât și la avizierele centrelor de examen din țară.

Rezultatele la bac 2025 sesiunea de toamnă, afișate pe 18 august

Pentru protecția datelor personale, afișarea se face în baza unui cod unic alocat fiecărui candidat la prima probă scrisă. Listele conțin codul, unitatea de proveniență, județul, promoția, forma de învățământ, specializarea, notele la fiecare probă scrisă, media finală și mențiunea de reușit sau respins.

Cum se depun contestațiile la bacalaureat

Elevii nemulțumiți de note pot depune contestații în aceeași zi, între orele 14:00 și 18:00. Acestea pot fi transmise atât fizic, la centrul de examen, cât și electronic, prin completarea declarației-tip, în care se menționează că nota acordată în urma recorectării - indiferent dacă este mai mare sau mai mică - va fi definitivă. Contestațiile mai pot fi depuse și în zilele de marți, 19 august, și miercuri, 20 august.

"Contestațiile pot fi depuse atât în format standard, cât și electronic. În acest sens, candidații completează, semnează și depun/transmit electronic inclusiv o declarație-tip, prin intermediul căreia își exprimă acordul informat privind faptul că nota acordată ca urmare a soluționării contestației este finală și poate modifica, după caz (prin creștere sau descreștere), nota inițială", potrivit Edu.

Criteriile de promovare a bacalaureatului

Pentru a promova examenul de Bacalaureat, candidații trebuie să îndeplinească simultan următoarele condiții:

să susțină toate probele scrise;

să obțină minimum nota 5 la fiecare probă;

să obțină o medie finală de cel puțin 6,00.

Candidații care nu reușesc să promoveze în această sesiune pot susține examenul din nou în sesiunile următoare, conform calendarului stabilit de Ministerul Educației.

Vizualizarea lucrărilor de bacalaureat, sesiunea de toamnă

Înainte de a depune contestația, candidații au dreptul să solicite vizualizarea lucrărilor. Aceasta se face prin completarea unei cereri, iar programul exact este stabilit de fiecare centru de examen. Vizualizarea nu presupune însă și modificarea notei, ci doar permite elevului să vadă modul în care a fost evaluată lucrarea.

Calendar Bac 2025 - sesiunea de toamnă

18 august - afișarea rezultatelor inițiale;

18-20 august - depunerea contestațiilor;

19-25 august - soluționarea contestațiilor;

26 august - afișarea rezultatelor finale.

Rezultatele finale, după soluționarea contestațiilor, vor fi publicate pe 26 august 2025.

