Președintele SUA, Donald Trump, și-a înăsprit în ultimele săptămâni discursul despre presupusa orientare comunistă a Partidului Democrat, înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului din noiembrie. În paralel, echipa sa de campanie încearcă să afle dacă această temă poate atrage și alegători din afara nucleului său dur de susținători, notează Reuters, potrivit Agerpres.

De ce îi acuză Trump pe democrați de comunism. Mesajul testat pentru alegerile din noiembrie - Hepta

Concluziile preliminare ale grupurilor de discuție organizate de echipa sa sugerează că mesajul energizează puternic baza electorală a lui Trump și ar putea crește prezența la vot în rândul alegătorilor republicani care nu vin des la urne, potrivit a două persoane familiarizate cu situația. Dar pare mai puțin eficient în cazul independenților, ''adesea decisivi în competiții strânse'', și al alegătorilor mai tineri care nu au trecut prin Războiul Rece.

Succesul socialiștilor democrați și al altor candidați progresiști în alegerile primare democrate din Colorado, Kentucky, New York, Ohio, Texas și din alte părți le-a oferit lui Trump și colegilor săi republicani o nouă linie de atac: portretizarea democraților ca fiind extremiști, mai degrabă decât apărarea activității lui Trump în combaterea costului ridicat al vieții.

Cum încearcă Trump să-și mobilizeze baza republicană

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O analiză Reuters a comentariilor publice ale lui Trump din perioada 23 iunie - 6 iulie, când o serie de candidați democrați de stânga au câștigat alegerile primare ale partidului lor la New York, a constatat că republicanul a invocat comunismul de 81 de ori, inclusiv numindu-i pe unii dintre candidații victorioși ''comuniști înrăiți și fără Dumnezeu''.

Mulți dintre candidații progresiști susțin că abordarea problemei accesibilității înseamnă impozitarea celor bogați, reducerea cheltuielilor militare, opoziția față de finanțarea americană pentru Israel, extinderea programelor finanțate de guvern și abolirea Serviciului de Imigrare și Control Vamal al SUA.

Atacul lui Trump îi energizează susținătorii, dar are limite

Trump, cunoscut pentru stilul său direct de a pune etichete politice, s-a grăbit să-i catalogheze pe susținătorii acestor propuneri drept comuniști. Mulți dintre candidați, însă, se identifică drept socialiști democrați care pledează pentru susținerea unor politici progresiste prin alegeri, în timp ce comunismul urmărește abolirea proprietății private și crearea unei societăți fără clase.

Olivia Wales, o purtătoare de cuvânt a Casei Albe, a declarat că ''îmbrățișarea socialismului și a comunismului'' de către democrați reprezintă o ''amenințare existențială pentru țara noastră'' și că Trump va ''continua să denunțe radicalismul lor și să evidențieze contrastul puternic cu agenda sa de bun simț, 'America pe primul loc'''.

În discursul său din 4 iulie adresat americanilor, care a marcat cea de-a 250-a aniversare a Declarației de Independență a țării față de Marea Britanie, Trump a avertizat împotriva ascensiunii comunismului, asemănându-l cu un cancer care trebuie îndepărtat.

''Trebuie eliminat, și trebuie eliminat rapid'', a declarat el la un miting de pe National Mall din Washington. Prezentându-i pe democrați drept socialiști și comuniști, Trump a reînviat una dintre cele mai vechi arme din politica americană. Republicanii Richard Nixon și Ronald Reagan au folosit amândoi această linie de atac în timpul Războiului Rece. Dar decizia lui Trump de a folosi o sărbătoare tradițională non-partizană precum Ziua Independenței pentru a ataca adversarii politici a marcat un cadru neobișnuit pentru acest mesaj.

În culise, consilierii lui Trump testează noul mesaj cu grupuri de discuții, în timp ce republicanii se pregătesc pentru cea mai dificilă etapă a alegerilor din noiembrie, care vor decide controlul asupra Congresului SUA. Concluziile preliminare indică faptul că ''comunismul'' poate fi mai puternic decât 'socialismul' în unele curse electorale, în timp ce ''socialismul'' poate avea o atractivitate mai largă în reclamele plătite și în mesajele la nivel de district, a declarat una dintre cele două persoane familiarizate cu grupurile de discuții.

Republicanii consideră că mesajul rezonează în special cu alegătorii hispanici din Florida, unde ''apelurile antisocialiste au găsit mult timp tracțiune în rândul alegătorilor ale căror familii au fugit de guvernele de stânga din America Latină'', și din Texas.

''Este un mesaj atrăgător pentru alegători și va ajuta la evidențierea contrastului în noiembrie'', a declarat Alex Pfeiffer, purtător de cuvânt al super-PAC MAGA Inc. al lui Trump.

Un sondaj de opinie din 2025 realizat de Gallup a constatat că americanii încă privesc socialismul mai degrabă negativ decât pozitiv, 57% având o opinie negativă și 39% una pozitivă, deși democrații erau mai favorabili socialismului decât capitalismului.

Amy Koch, strategă republicană, a spus că se îndoiește că eticheta de comunist va extinde atractivitatea partidului în rândul alegătorilor mai tineri sau al independenților. ''Pur și simplu nu cred că comunismul înseamnă același lucru pentru cineva sub 55 de ani'', a spus ea.

Suzan DelBene, președinta comitetului de campanie democrat din Camera Reprezentanților, a precizat într-un comunicat că republicanii ''recurg la atacuri disperate care nu au de fapt legătură cu problemele bugetare''.

Numai în ultima săptămână, Trump a invocat comunismul în timpul unui schimb de replici cu reporterii în Biroul Oval, la inaugurarea Bibliotecii Prezidențiale Theodore Roosevelt din Dakota de Nord și la ceremoniilor de marcare a aniversării de 250 de ani de la Muntele Rushmore și de pe National Mall. El a numit-o ''cea mai serioasă amenințare la adresa țării noastre de la existența sa'', spunând că reprezintă o amenințare potențial mai mare decât Primul Război Mondial, Al Doilea Război Mondial sau atacurile din 11 septembrie 2001. Trump a afirmat totodată că aceasta este ''o amenințare mortală la adresa libertății americane''.

Strategia le oferă republicanilor o modalitate de a trece la ofensivă după ce au petrecut luni întregi apărând bilanțul economic al lui Trump, chiar dacă consilierii lor s-au străduit să-l mențină concentrat pe costul vieții, principala problemă pentru alegători.

Trump a subminat în repetate rânduri acest mesaj, spunând că iubește inflația, respingând în același timp creșterile prețurilor la gaze cauzate de conflictul cu Iranul drept ''nimicuri'' și numind proiectul de lege bipartizan privind locuințele, care vizează scăderea prețurilor, 'o mare plictiseală'.

Liderii republicani, între care președintele Camerei Reprezentanților, Mike Johnson, și președintele Comitetului Național Republican, Joe Gruters, acționează rapid pentru a amplifica mesajul lui Trump, prezentând scrutinul intermediar ca o alegere între ''bunul simț și extremism''.