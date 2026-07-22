L-a urmărit cu maşina 2 km și a intrat intenționat în el. Băiat pe trotinetă, atacat de un șofer în Suceava

Un adolescent de 14 ani, aflat pe o trotinetă electrică, ar fi fost urmărit aproape doi kilometri și lovit intenționat cu mașina de un șofer de 51 de ani, după o șicanare în trafic, în Suceava. După ce minorul a căzut pe carosabil, bărbatul ar fi coborât din autoturism și l-ar fi agresat, apoi a fugit de la locul incidentului. Șoferul a fost reținut și este cercetat pentru tentativă de omor și lovire sau alte violențe.

Tentativă de omor după o șicanare în trafic. Un adolescent pe trotinetă, lovit intenționat cu mașina - Shutterstock | Imagine ilustrativă

Potrivit polițiștilor, incidentul a avut loc marți în municipiul Suceava și ar fi pornit de la o șicanare în trafic. Pe fondul neînțelegerilor, adolescentul de 14 ani i-ar fi arătat șoferului semne obscene. Acesta l-a urmărit cu mașina pe o distanță de aproximativ doi kilometri, după care a acroșat trotineta, provocând căderea minorului, scrie Agerpres.

Ulterior, șoferul a coborât din mașină și l-a agresat pe adolescent.

"În urma unei neînțelegeri în trafic, minorul arătându-i gesturi obscene, a urmărit-o pe persoana vătămată în vârstă de 14 ani, care se afla pe o trotinetă electrică (...), l-a urmărit cu mașina pe o distanță de aproximativ 2 km de pe raza comunei Ipotești, pe strada Tătărașii Noi și ulterior pe strada Madrid din municipiul Suceava. Aici șoferul a acroșat cu intenție trotineta cu partea lateral stânga a vehiculului, coliziune ce a avut ca urmare proiectarea victimei pe carosabil pe partea stângă a sensului de deplasare. De asemenea autorul după ce a văzut-o pe persoana vătămată căzută jos pe carosabil i-a aplicat acesteia o lovitură. După incident autorul a părăsit locul faptei", a transmis IPJ Suceava.

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Victima a fost preluată de un echipaj de ambulanță și transportată la Spitalul Clinic Județean Suceava, unde a fost examinată medico-legal, stabilindu-se că prezintă contuzii ce s-au putut produce prin loviri în cadrul unui accident rutier, atestate medical cu două-patru zile de îngrijiri medicale

Autoturismul a fost examinat criminalistic și indisponibilizat în vederea continuării cercetărilor.

Șoferul agresor este cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de tentativă la infracțiunea de omor și lovire sau alte violențe.