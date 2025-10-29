Obiceiurile nesănătoase se răspândesc tot mai rapid printre adolescenți. Țara noastră se menține peste media europeană la consumul de tutun, alcool și timpul petrecut online de către tineri. În acest context, ministrul Educației, propune o serie de măsuri.

Ministerul Educației anunță toleranță zero pentru consumul de droguri şi se va acționa pe trei direcții: în primul rând, pentru înțelegerea fenomenului, apoi pentru controlul acestuia inclusiv în afara unităților de învățământ, și, nu în ultimul rând, pentru prevenție.

Vor fi organizate programe în școli pentru prevenirea consumului de substanțe interzise, iar profesorii vor primi ghiduri speciale, care să-i ajute să recunoască și să gestioneze situațiile în care au în față un elev aflat sub influența alcoolului sau drogurilor.

Aceste măsuri au fost luate în urma unui raport recent, care arată o imagine îngrijorătoare în rândul adolescenților români cu vârste între 15 și 16 ani:

81% dintre ei spun că au consumat alcool cel puțin o dată;

41% au consumat alcool în ultimele 30 de zile;

26% au fumat țigări în ultima lună.

România nu se află pe ultimele locuri în Europa, însă se remarcă printr-un aspect îngrijorător: în țara noastră, adolescentele fumează mai mult decât adolescenții.

În ceea ce privește consumul de droguri, 6% dintre elevi spun că au încercat cel puțin o dată o substanță interzisă. Deși procentul nu este cel mai mare din Europa, este alarmant faptul că aceste substanțe pot fi obținute extrem de ușor de către elevi.

Un alt viciu prezent în rândul adolescenților îl reprezintă jocurile de noroc – 25% dintre aceștia recunosc că au participat la astfel de activități cel puțin o dată în ultimele luni.

Studiul a fost realizat pe un eșantion de 110.000 de elevi din 37 de țări, dintre care 8.000 din România.

