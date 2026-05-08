Video Ziua Europei, marcată în şcolile din Bucureşti: "Au muncit mult, au repetat mult"

Culoare, muzică şi mult dans. Aşa a arătat astăzi programul multor elevi din Bucureşti şi nu numai. Şi nu pentru că ar fi sunat clopoţelul de vacanţă, ci pentru că au sărbătorit, în avans, Ziua Europei. O competiţie acerbă s-a desfăşurat la liceu, unde adolescenţii s-au întrecut în gătit sau au făcut machete şi mascote care de care mai creative. Alţii au reuşit să transforme curtea şcolii în showroom de maşini de colecţie.

de Mădălina Iacob

la 08.05.2026 , 21:02
Fiecare clasă a tras la sorţi numele unei ţări şi a reprezentat-o, apoi, cu mândrie, în faţa colegilor. Echipa Greciei a convis juriul, care i-a declarat cei mai buni. La egalitate cu echipa francezilor. Şi cum nu există competiţie fără fani aprigi, curţile scolilor au fost pline.

Elevii care au reprezentat Germania au impresionat cu masini de colecţie parcate direct în curtea şcolii.

"Ne-a fost foarte uşor să le aducem, că părinţii noştri lucrează în dealere auto. Suntem singura clasă care a reuşit să aducem maşini de colecţie şi avem şi unele mai noi", a explicat un elev. 

"Au muncit mult, au repetat mult, au rupt aceasta scenă. Nemaifiind expuşi din cauza reţelelor sociale, mai află şi ei ceva despre tradiţiile ţărilor, învaţă să lucreze împreună şi se bucură în curtea şcolii fără telefoane", explică Andreia Bodea, directoare Colegiul Naţional I. L. Caragiale.

La şcoala primară, emoţiile au fost şi mai mari, iar parinţii - şi mai implicaţi. Mai ales în bucătărie.

Ziua Europei se sărbătoreşte în fiecare an în data de 9 mai. Administratia prezidenţială însă a anunţat că anulează recepţia de sâmbătă în urma căderii Guvernului.

De la prima transmisiune live, la înâlnirea cu Papa Francisc, funeraliile Reginei Elisabeta a doua, încoronarea regelui Charles şi până la ceremonia luminii sfinte din Ierusalim, meseria de jurnalist mă surprinde şi mă învaţă întotdeauna câte ceva.

