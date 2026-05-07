Bonnie Tyler, în "comă indusă" după ce starea ei de sănătate s-a înrăutățit

Bonnie Tyler se află în "comă indusă" după ce starea ei de sănătate s-a înrăutățit, se pare, joi, în Portugalia. Legendara cântăreață galeză, în vârstă de 74 de ani, a fost supusă unei intervenții chirurgicale de urgență la intestin în Algarve, după ce a fost transportată de urgență la Spitalul Faro cu un intestin perforat la sfârșitul lunii trecute.

Presa locală a anunțat joi că, deși fusese stabilă până ieri, starea ei s-a înrăutățit în ultimele ore.

Reputatul cotidian portughez Correio da Manha a scris joi după-amiază că aceasta este acum "inconștientă" și respiră cu ajutorul unui ventilator, relatează Daily Mail.

De asemenea, a relatat că solista piesei "The Total Eclipse Of The Heart" a fost mutată dintr-o unitate de terapie intensivă într-o secție de terapie intensivă.

De asemenea, conform sursei citate, medicii care o îngrijeau au recunoscut că nu au putut prezice cum vor evolua lucrurile în orele următoare. Se înțelege că Bonnie a fost dusă de urgență la spital pe 30 aprilie.

Un purtător de cuvânt al lui Bonnie, care își împarte timpul între sudul Portugaliei și Marea Britanie, a declarat cu o zi înainte: "Ne pare foarte rău să anunțăm că Bonnie a fost internată la spitalul din Faro, Portugalia, unde are o casă, pentru o operație de urgență la intestine. Operația a decurs bine și acum se recuperează. Știm că toată familia, prietenii și fanii ei vor fi îngrijorați de această veste și îi vor ura mult succes pentru o recuperare completă și rapidă."

Vedeta este cunoscută pentru hitul ei numărul 1 Total Eclipse Of The Heart în 1983 și a avut alte patru hituri în Top Ten, inclusiv It’s A Heartache și Holding Out For A Hero.

Bonnie a concurat la Concursul Muzical Eurovision reprezentând Marea Britanie în 2013, ocupând locul 19 cu piesa ei Believe In Me.

