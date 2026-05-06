Surse: Roberta Metsola şi-a anulat vizita în România. Nicuşor Dan a anulat recepţia de Ziua Europei

Roberta Metsola şi-a anulat vizita în România. Preşedinta Parlamentului European urma să ajungă la Bucureşti, pe 9 mai, la invitaţia lui Nicuşor Dan, potrivit surselor Observator. De altfel, potrivit Administraţiei Prezidenţiale, recepţia de la Cotroceni de Ziua Europei a fost anulată din cauza crizei politice după demiterea Guvernului Bolojan. Reamintim că pe 13 mai va avea loc summitul B9, găzduit de şeful statului la Cotroceni. Reuniunea la nivel înalt ne va prinde cu un Guvern fără puteri depline.

"Vă informăm că Recepția Oficială oferită cu prilejul „Zilei Europei”, sâmbătă, 9 mai 2026, ora 18:00, la Palatul Cotroceni, a fost anulată. Această decizie a fost luată în considerarea contextului politic actual și a evoluțiilor recente, care impun concentrarea totală a eforturilor instituționale către identificarea unor soluții pentru gestionarea actualei situații", a transmis Administraţia Prezidenţială.

Administrația Prezidențială va organiza, în perioada 5-9 mai 2026, la inițiativa președintelui României, Nicușor Dan, o serie de evenimente în cadrul proiectului „Săptămâna Europeană la Palatul Cotroceni”. Însă, din cauza crizei politice generate de demiterea Guvernului Bolojan, recepţia de la Cotroceni, de 9 mai, a fost anulată.

Obiectivul principal al acestui demers este încurajarea unor dezbateri structurate și argumentate pe tematici de interes național în context european, cu privire la locul, rolul și prioritățile României în Uniunea Europeană.

Sub această umbrelă conceptuală, se vor desfășura mai multe dezbateri, prelegeri și conferințe grupate pe teme sociale, politice, diplomatice, economice, juridice, educaționale și de cercetare, culturale și de spiritualitate, precum și pe impactul inteligenței artificiale și al tehnologiilor digitale asupra funcționării instituțiilor.

La aceste reuniuni vor lua parte specialiști, lideri politici, europarlamentari, reprezentanți ai societății civile, ai organizațiilor non-guvernamentale și ai mediului academic, oameni de afaceri, reprezentanți ai cultelor religioase din România și studenți.

Președintele României, Nicușor Dan, va fi prezent la dezbateri, participând la dialogul cu invitații. Scopul este acela de a identifica cele mai bune abordări care să permită României să devină mai puternică în interiorul Uniunii Europene și care să ofere țării noastre un rol pregnant în redefinirea Uniunii ca actor global de securitate, stabilitate și prosperitate.

