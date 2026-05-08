Armistițiu de trei zile între Rusia și Ucraina. Anunțul a fost făcut de Donald Trump

Președintele american Donal Trump a anunțat încheierea unui armistițiu de trei zile între Rusia și Ucraina. Înțelegerea va fi valabilă până luni, inclusiv.

de Redactia Observator

la 08.05.2026 , 21:20
Armistițiu de trei zile între Rusia și Ucraina. Anunțul a fost făcut de Donald Trump - Armistițiu de trei zile între Rusia și Ucraina. Anunțul a fost făcut de Donald Trump - Getty Images
Google News ObservatorNews.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Anunțul a fost făcut vineri pe rețeaua Truth Social. "Am plăcerea să anunț că va exista o încetare a focului de trei zile (9, 10 și 11 mai) în războiul dintre Rusia și Ucraina. Sărbătoarea în Rusia este dedicată Zilei Victoriei, dar, la fel este în Ucraina, deoarece și ea a fost o parte importantă a celui de-al Doilea Război Mondial", a explicat președintele SUA, Donald Trump.

Armistițiul va include și un schimb de prizonieri. "Această încetare a focului va include suspendarea tuturor activităților militare și un schimb de 1.000 de prizonieri din fiecare țară. Această cerere a fost făcută direct de mine și apreciez foarte mult acordul președintelui Vladimir Putin și al președintelui Volodimir Zelenski. Sper că acesta este începutul sfârșitului unui război foarte lung și devastator. Discuțiile continuă pentru încheierea acestui conflict major, cel mai mare de la al Doilea Război Mondial încoace, și ne apropiem de final din ce în ce mai mult pe zi ce trece", a precizat Donald Trump.

Anterior, rușii au amenințat Ucraina cu atacuri devastatoare asupra Kievului dacă ucrainenii perturbă ceremoniile dedicate Zilei Victoriei.

Articolul continuă după reclamă
Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

razboi ucraina rusia ucraina sua donald trump statele unite
Înapoi la Homepage
Bruneta celebră şi-a făcut iubit, după ce soţul milionar, cu care are 3 copii, a înşelat-o! A luat şi o decizie radicală
Bruneta celebră şi-a făcut iubit, după ce soţul milionar, cu care are 3 copii, a înşelat-o! A luat şi o decizie radicală
Primele imagini cu burtica de gravidă a Francescăi Sarao. Fosta concurentă de la Insula Iubirii va deveni mamă curând
Primele imagini cu burtica de gravidă a Francescăi Sarao. Fosta concurentă de la Insula Iubirii va deveni mamă curând
Mega lovitură pregătită de Florin Manea! Are 17 ani și are Italia la picioare: „Îl sparg dacă nu mă ascultă!”
Mega lovitură pregătită de Florin Manea! Are 17 ani și are Italia la picioare: „Îl sparg dacă nu mă ascultă!”
A fost prins bărbatul suspectat că a ucis-o pe eleva din Bihor. Era ascuns într-un lan de rapiţă, în apropiere de locul crimei
A fost prins bărbatul suspectat că a ucis-o pe eleva din Bihor. Era ascuns într-un lan de rapiţă, în apropiere de locul crimei
Doi foști concurenți de la Insula Iubirii, sezonul 9, vor deveni părinți! Cum au anunțat sarcina
Doi foști concurenți de la Insula Iubirii, sezonul 9, vor deveni părinți! Cum au anunțat sarcina
Comentarii


Întrebarea zilei
V-a indus vreodată în eroare Inteligenţa Artificială?
Observator » Ştiri externe » Armistițiu de trei zile între Rusia și Ucraina. Anunțul a fost făcut de Donald Trump
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.