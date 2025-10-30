10 ani de Colectiv. Medic de la Maternitatea Bucur: "Dintr-unii ieşea efectiv fum. Rămâi şocat pe viaţă"

Dr. Lucian Horhotă, medic primar de ATI, este unul dintre medicii care era de gardă la Maternitatea Bucur în noaptea incendiului din clubul Colectiv. Maternitatea este situată foarte aproape de locul tragediei. La zece ani de atunci, medicul spune că amintirea acelor momente îi va rămâne întipărită, pe viaţă.

Medicul povestesteşte cum în noaptea aceea au început la un moment dat să se audă sirenele ambulanţelor şi pompierilor. Alături de echipa sa tocmai ce încheiase cea de-a doua operaţie de cezariană din ziua respectivă şi urma o altă intervenţie, peste aproximativ o oră. În scurt timp, medicii şi asistentele din maternitate au fost chemaţi afară de oameni intraţi în holul spitalului, pentru a veni şi a ajuta în gestionarea victimelor.

Dr. Lucian Horhotă: "Oricâţi ani ar trece, amintirea acelor momente rămâne cam pe viaţă"

„Chiar dacă au trecut zece ani sau mai puţini sau mai mulţi, oricâţi ar trece amintirea acelor momente rămâne cam pe viaţă şi cred că pentru toată lumea, mai ales pentru cei care au avut detriment în perioada aceea dar şi pentru cei care întâmplător ne-am nimerit să fim acolo, cu garda, cu turele, doamnele asistente.

Noi nici nu am ştiut de la început ce se întâmplă pentru că eram într-un program operator, sfârşit de intervenţie chirurgicală, şi nu vedeam ce se întâmplă afară. Au fost două cezariene şi urma să mai fie o intervenţie oarecum programată peste vreo oră, noi atunci scoteam ultima cezariană din sală şi după ce s-a pus în patul de post operator atunci au început să apară primele semnale acustice şi vizuale de afară . Practic după ce au început să se audă sirene de ambulanţe şi de pompieri lumea a început să se uite pe geam, unele din geamuri dând către curtea aceea, s-a pus problema ce -o fi întâmplat.

După aceea lucrurile au decurs practic fără să ne dăm seama ca timp. A venit la un moment dat solicitare din partea celor de afară dacă putem să acordăm un sprijin, pentru că se pare că erau tot mai multe victime.

Au venit din afară şi persoane care solicitau ajutor, în holul principal al spitalului şi după aceea fetele care au şi fost văzute că au resuscitat şi ele, au zis, ”Haideţi că este nevoie să acordăm ajutor acolo!”, am spus ”Haideţi să vedem despre ce este vorba”, a relatat medicul.

Minutele şi orele de după tragedie: dr Horhotă a ajutat cu tot ce s-a putut victimele întinse pe caldarâm, alături de asistentele din maternitate, dar şi de alţi colegi din unitatea sanitară şi de toate echipajele care au ajuns la locul tragediei. „Practic erau solicitări când în dreapta, când în stânga”, îşi aminteşte medicul. „Dintr-unii ieşea efectiv fum, pentru că au trecut prin zonă de flacără şi hainele pe ei fumegau, chiar şi cutanat fumegau”

„Practic, erau solicitări când în dreapta, când în stânga, noi ne-am şi despărţit la un moment dat, cu ele nu ne-am mai intersectat decât de două-trei ori, ele au trecut pe sprijin într-un loc, noi în alt loc, după aceea am intrat în zona aia cu ambulanţa şi nu am mai ieşit de acolo, resuscitarea prelungită ne-a luat timp.

Ne rămâne o tragedie care nu a fost egalată până acum, de nimic, de la accidentele din Valea Jiului, eu una de aşa amploare nu am văzut, poate în război să se mai întâmple, a fost o situaţie ca de război.

Din câte ştim, au decedat 65 de persoane în timp, dar aşa victime multe dintr-o dată şi ceva absolut neaşteptat, într-o zonă unde nici nu ştiam că e club acolo, habar nu aveam ce este acolo.

Când am auzit că se iese cu fum şi dintr-unii ieşea efectiv fum, pentru că au trecut prin zonă de flacără şi hainele pe ei fumegau, chiar şi cutanat fumegau, care au venit cu arsuri mari ,au şi căzut jos pe acolo, pe caldarăm, noi nu ne-am aşteptat la o asemenea amploare de accident”, a spus dr. Horhotă.

Momente cutremurătoare din seara fatidică

„Eşti şocat şi rămâi poate pe viaţă şocat”, spune cu emoţie Dr. Horhotă, care nu va putea uita niciodată numărul mare de tineri răniţi grav care aveau nevoie urgentă de ajutor. Povesteşte cum a pierit un tânăr, în ambulanţă, după ce medicul a aplicat o resuscitare prelungită în speranţa că îl va putea salva.

„Eşti şocat ...şi rămâi poate şocat pe viaţă şi ceilalţi cred că au rămas şi ei care au trecut acolo şi au avut rude sau prieteni, nu cred că îşi pot reveni decât parţial, ei rămân cu un grad de afectare emoţională la orice aducere aminte.

Nu pot uita multitudinea de oameni tineri care erau cu arsuri severe, şi care necesitau activitate de prim ajutor de stabilizare şi nevoie urgentă de a fi evacuaţi către spitale care pot asigura tratament, arsura fiind cotată ea în sine ca o afecţiune foarte gravă. Nouă ne era clar că este vorba şi de intoxicaţie cu gaze şi fum şi foarte probabil arsuri de căi aeriene , lucru care complică foarte mult evoluţia de după fenomenul traumatic.

Au fost mai multe resuscitări, eu nu am resucitat mulţi că nu aveam cum să...dar fetele au fost pe o parte, noi pe o parte şi resuscitarea principală a fost într-o ambulanţă, unde nu am avut succes, era a doua intrare şi nu mai...făcuse intoxicaţie probabil severă şi cu cianuri şi a făcut să nu mai răspundă la manevră completă. Nu a răspuns cel la care am fost eu”, a declarat medicul.

Manevre medicale făcute într-o situaţie fără precedent: „Abordul venos este greu de făcut, practic iniţial îl faci periferic într-o zonă de tegument indemn, neafectat dacă se poate”, referitor la modul în care a procedat în cazul unora dintre răniţii grav.

„Noi am făcut manevre de abord venos sau de asistare imediată şi la alţii veniţi precoce după care au fost preluaţi de ambulanţe şi duşi mai departe către spitale, după care s-a solicitat resusitare într-o ambulanţă. Abordul venos este greu de făcut, practic iniţial îl faci periferic într-o zonă de tegument indemn, neafectat dacă se poate şi după care, securizat se transferă în ambulanţa de transport bolnav critic şi se duce la un spital care poate să acorde mai departe abord central şi aşa mai departe. Nu s-au făcut aborduri centrale acolo, nu aveai cum, nu aveai condiţii, exista şi un risc, deci branulă periferică se pune pentru că trebuie începută administrarea de lichide întrucât suprafeţele mari de arsură presupun pierderi foarte mari de lichide în primele ore”, a precizat medicul.

Mesajul său pentru părinţii celor care s-au stins la Colectiv

„Nu ştiu cât suntem noi capabili să-i consolăm pe dânşii, însă pot eu să-i asigur că, atât cât putem noi ca şi corp medical, vom încerca să-i ajutăm cu maximum posibil indiferent de ce dotare vom avea, în ce moment vom avea, pentru că poţi să fii prins într-o zonă în care eşti bine dotat sau într-un spaţiu bine dotat sau poţi să fii pe stradă, deci chiar şi pe stradă sau oriunde s-ar întâmpla, orice cadru medical fie el superior sau de îngrijire, va acorda sprijin total atât în situaţii individuale, cât şi în situaţii colective, să sperăm că nu vom mai avea astfel de situaţii. Suntem alături de toată lumea care trece prin lucruri grele şi oricând, dacă e nevoie, noi vom sări să ajutăm pe oricine”, a declarat pentru News.ro Dr. Lucian Horhotă, medic primar de anestezie şi terapie intensivă.

