Hoții români dau lovitură după lovitură în parcurile solare din sudul Germaniei. Zece bărbați au fost arestați în Germania, fiind suspectați că fac parte dintr-o grupare implicată în furturi de cabluri de cupru din parcuri solare, prejudiciul total fiind estimat la peste un milion de euro, relatează presa germană.

10 români, arestați în Germania după furturi din parcuri solare. Pagubă de peste 1 milion de euro - Sursa: Profimedia

Potrivit publicației BR24, suspecții, cu vârste cuprinse între 19 și 50 de ani, sunt acuzați de furt calificat în grup și au fost plasați în arest preventiv după ce au fost prezentați în fața judecătorilor din Würzburg.

Anchetatorii germani susțin că gruparea era monitorizată de mai multe săptămâni, iar operațiunea care a dus la reținerea lor a avut loc după o spargere la un parc solar din Darstadt, în districtul Würzburg.

Potrivit poliției germane, suspecții ar fi pătruns în timpul nopții în parc și ar fi încărcat în mai multe vehicule cabluri de cupru în valoare de peste 100.000 de euro. Oamenii legii au intervenit în timpul operațiunii și au blocat vehiculele în zonele Sommerhausen și Winterhausen. La acțiune a fost folosit și un elicopter al poliției.

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Doi suspecți au reușit inițial să fugă, însă o nouă operațiune de căutare desfășurată ulterior nu a dus la identificarea acestora.

Autoritățile germane cred că gruparea nu este implicată doar în furtul de la Darstadt. Membrii acesteia sunt suspectați și în alte cazuri similare din Hettstadt și Reichenberg, precum și în alte furturi comise în regiunile Franconia Inferioară, Franconia Mijlocie și Baden-Württemberg.

Potrivit estimărilor actuale, prejudiciul provocat de furturile atribuite grupării se ridică la câteva milioane de euro.

În paralel, Poliția Criminală din Bamberg anchetează un alt furt produs în două parcuri solare din Hirschaid, unde au fost sustrase cabluri de cupru în valoare de aproximativ 30.000 de euro. În acest caz, hoții au escaladat gardurile și au pătruns în perimetrul instalațiilor, iar autoritățile caută martori.

Furturile de cabluri din parcurile solare au devenit o problemă tot mai serioasă în Germania, deoarece astfel de instalații sunt amplasate frecvent în zone izolate. Pe lângă valoarea materialelor furate, operatorii sunt nevoiți să suporte costuri suplimentare pentru reparații, sisteme de securitate și întreruperi ale producției de energie.