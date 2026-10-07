Armata Română a mobilizat 10.000 de rezervişti. După ani de zile, oamenii s au întors în poligon şi au tras cu muniţie de război. În timp ce media de vârstă se apropie de 50 de ani, programul care ar trebui să întinerească rezerva Armatei rămâne blocat. Ministrul Apărării dă vina pe criza din Guvern.

În poligonul de la Domnești, la marginea Capitalei, oameni care n-au mai pus mâna pe armă de ani buni au luat-o de la capăt, cu muniție adevărată.

Aproape 10.000 de rezerviști, chemați la MOBEX

După atâția ani de pauză, au apărut și primele rateuri.

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"Au fost și incidente, dar, tehnica e tehnică. S-a blocat un cartuş pe acolo!", a declarat o persoană.

Aproape 10.000 de rezerviști din București și Ilfov sunt chemați la apel, la MOBEX. Fiecare are o singură zi ca să-și împrospăteze memoria. Numai că rezerva Armatei a încărunțit: media de vârstă bate spre 50 de ani, iar MApN caută forțe proaspete.

Reporter: De ce nu sunt atât de atrași de Armată cum ați fost dvs.?

Rezervist: Sunt alte condiții, alte oportunități pentru tinerii de azi. Noi aveam altfel de viziune.

Reporter: Armata era un ideal?

Rezervist: Exact!

Programul pentru pregătirea militară voluntară bate pasul pe loc

Programul prin care tinerii ar face, voluntar, patru luni de pregătire militară, pentru 20.000 de lei, bate pasul pe loc între ministere. O recunoaște chiar ministrul Radu Miruță.

"Este în etapa de finalizare această hotărâre de Guvern, dacă se obțin avizele, intră în ședința de mâine a Guvernului, dacă nu, săptămâna viitoare! Cu miniștri interimari este o procedură care se desfășoară mai greoi", a subliniat Radu Miruţă, ministrul interimar al Apărării.

Rezerviștii au făcut cunoștință cu tehnica unui război modern

Până trag și ministerele o concluzie, rezerviștii au aflat în poligon că războiul nu mai arată ca pe vremea lor.

"În maxim 5 secunde pot da drona jos. Cele mici, comerciale, până la cele militare", a explicat un militar.

"Este o dronă terestră mobilă multimisiune, telecomandată, dar care poate funcţiona și în mod autonom. Avem 4 misiuni, misiune de luptă, misiune de evacuare, misiune cargo pentru transport logistic și ISR pentru supraveghere video", a adăugat militarul.

MOBEX continuă până pe 12 octombrie. Abia atunci vom ști dacă rezerva pe care Armata o are pe hârtie rezistă și pe teren.