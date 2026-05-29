11 militari au ajuns la spital după un accident cu 3 transportoare blindate, în Sălaj

11 militari au fost răniți joi seară în județul Sălaj, după ce trei transportoare blindate Piranha 5, aparținând unei coloane militare din Batalionul 813 Infanterie, s-au ciocnit pe DN 1C, în zona localității Bizușa-Băi. Incidentul a avut loc pe direcția Dej – Baia Mare, iar autoritățile au intervenit de urgență la fața locului.

"La ieşirea din localitatea Bizuşa-Băi, judeţul Sălaj, pe direcţia Dej - Baia Mare, a avut loc un accident rutier în care au fost implicate trei transportoare blindate Piranha 5 aparţinând unei coloane militare din Batalionul 813 Infanterie", au transmis, joi seară, reprezentanţii unităţii militare.

Potrivit acestora, cauza producerii accidentului a fost nerespectarea distanţei regulamentare între autovehicule.

"În urma incidentului au rezultat 11 militari răniţi, dintre care 10 sunt în curs de evacuare de către Spitalul Judeţean de Urgenţă Zalău. La faţa locului au intervenit echipaje de poliţie, ambulanţă şi pompieri", se mai arată în informarea de presă.

5 militari au fost transferaţi la Spitalul Militar Cluj. Alţi 4 au rămas în spitalul din Zălau, iar altul a fost externat în cursul dimineţii.

Conducătorii autovehiculelor militare implicate în accident au fost testaţi cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

