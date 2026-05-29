Ministrul interimar al Afacerilor Externel-a convocat deja pe ambasadorul rus la Bucureşti şi spune că România va cere măsuri ferme atât pe cale diplomatică, cât și în interiorul Alianței în urma acestui incident. Între timp, liderii europeni condamnă la unison agresiunea Moscovei într-un stat de pe teritoriul Uniunii Europene, aflat sub umbrela NATO. O reacţie oficială a venit şi din partea Washingtonului, prin intermediul ambasadorului Statelor Unite la NATO.

"Tocmai am vorbit cu președintele Nicușor Dan despre drona rusească care a lovit o clădire rezidențială din Galați. L-am asigurat de solidaritatea deplină a NATO cu România. NATO este pregătită să apere fiecare centimetru de teritoriu aliat. Comportamentul iresponsabil al Rusiei reprezintă un pericol pentru noi toți", a transmis Mark Rutte, Secretarul General NATO.

"Suntem alături de aliatul nostru NATO, România, și condamnăm această incursiune nechibzuită pe teritoriul său. Gândurile noastre sunt alături de răniții din Galați. Vom apăra fiecare centimetru al teritoriului NATO", a transmis ambasadorul SUA la NATO.

"Războiul de agresiune al Rusiei a depăşit încă o linie roşie. O incursiune a unei drone ruseşti a lovit o zonă dens populată din România, rănind civili. Pe teritoriul Uniunii Europene. Suntem pe deplin solidari cu România şi cu cetăţenii săi. Pe măsură ce continuăm să ne consolidăm securitatea şi capacitatea de descurajare, în special la frontiera noastră estică, vom continua să sporim presiunea asupra Rusiei. Pregătim cel de-al 21-lea pachet de sancțiuni", a transmis Ursula Von der Leyen, preşedinta Comisiei Europene.

"Vreau să condamn acest act iresponsabil al Rusiei, care vizează o țară prietenă, o țară a Uniunii Europene și o țară NATO, și care a rănit două persoane. L-am convocat pe ambasadorul rus în Franța în această dimineață pentru a-i spune că atacurile masive de weekendul trecut împotriva civililor, amenințările la adresa diplomaților francezi și europeni de la Moscova și acest nou act iresponsabil sunt acte de intimidare lipsite de importanță, dar inutile", a transmis Jean-Noel Barrot, ministrul de Externe al Franţei.

"NATO își exprimă solidaritatea totală și necondiționată cu România. Drona rusească care s-a prăbușit aseară într-o clădire rezidențială din Galați este nesăbuită și inacceptabilă. NATO este pregătită să apere fiecare centimetru din teritoriul aliat. Vom continua să ne consolidăm disponibilitatea de a descuraja și apăra fiecare centimetru pătrat al teritoriului nostru, împotriva oricărei amenințări, inclusiv a dronelor. #WeAreNATO", a transmis președintele Comitetului Militar al NATO, amiralul Giuseppe Cavo Dragone.

"Noaptea trecută, o dronă rusească a intrat în spațiul aerian românesc și a lovit o clădire rezidențială, rănind civili. Rusia a demonstrat în repetate rânduri că nu are nicio considerație pentru viața civililor, dreptul internațional sau suveranitatea vecinilor săi. Suntem alături de Ucraina, România și toți aliații NATO", a transmis Keir Starmer, premierul Marii Britanii.

"Este un incident de o gravitate majoră. Este inacceptabilă nu doar încălcarea spaţiului nostru aerian ci şi riscul pe care îl generează asupra cetăţenilor noştri, de aceea cel puţin două elemente sunt extrem de importante: creşterea presiunii asupra Federaţiei Ruse şi fermitatea unui răspuns diplomatic la acest incident, cât şi următoarele discuţii în format aliat şi în interiorul UE, pentru a ne asigura cu prioritate întărirea flancului estic", a declarat Oana Țoiu, ministrul de Externe al României.

