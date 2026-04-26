13 turiști intoxicați cu clor într-un hotel de 4 stele din Eforie Nord. SPA-ul, închis de DSP

13 turişti de la un hotel de patru stele din Eforie Nord au avut nevoie de îngrijiri medicale, după ce s-au intoxicat cu clor din piscina centrului SPA al unității de cazare.

de Alexandra Paraschiv

la 26.04.2026 , 09:00

Oamenii acuzau iritații la nivelul nasului și gâtului. În urma verificărilor, autoritățile au constatat că pH-ul piscinei era 4,2, sub limita de referință de 7,2.

Alte două persoane au fost transportate la spital după ce au suferit atacuri de panică. Hotelul trebuie acum să facă revizia sistemului de rigole, să cureţe zona de duş şi să înlăture mucegaiul descoperit de inspectori.

Unitatea a fost închisă de Direcţia de Sănătate Publică până la prezentarea unor buletine de analiză.

Alexandra Paraschiv este în prezent Editor Observator pentru știrile dimineții. A absolvit facultatea de Comunicare și Relații Publice din cadrul Facultății de Jurnalism și Științe Comunicării și programul de masterat în Jurnalism.

eforie nord turist spa dsp
