Video 15 maşini de lux, în valoare de 2 milioane de euro, aduse în România cu acte false. Cum au trecut de vamă

Caz complicat de trafic cu automobile de lux anchetat la Bucureşti. Poliţiştii au găsit 15 maşini cu acte false, aduse în România, cel mai probabil din Andorra.

de Ana Grigore

la 06.04.2026 , 19:31
Preţurile mici trecute în acte au atras atenţia poliţiştilor. Metoda folosită, spun anchetatorii, era una relativ simplă. Maşinile erau aduse din străinătate cu acte false şi înmatriculate ulterior în România folosind aceleaşi documente falsificate. România era folosită ca o ţară de tranzit, o ţară unde maşinile erau "curăţate" în acte şi ulterior vândute legal.

În urma descinderilor, poliţiştii au ridicat 15 autoturisme de lux în valoare totală de 2 milioane de euro pe care le-au pus sub sechestru. Acum, autorităţile încearcă să stabilească dacă printre aceste maşini se numără şi vehicule furate. Au fost făcute 5 percheziţii la locuinţele suspecţilor, precum şi la firma pe numele căreia au fost aduse aceste maşini. Doi străini, un francez şi un belgian, au fost plasaţi sub control judiciar.  

Mereu am fost curioasă să aflu ce se întâmplă în jurul meu, să cunosc oameni și povești. Meseria aceasta mă caracterizează cel mai bine și cred că ea m-a ales pe mine înainte ca eu să o aleg pe ea.

