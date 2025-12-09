Anul 2025 are şanse să devină cel mai călduros an din istorie, potrivit Serviciului Copernicus pentru Schimbări Climatice al Uniunii Europene. În prezent, 2025 și 2023 sunt la egalitate pe locul al doilea, imediat după 2024, într-un context în care luna noiembrie a fost a treia cea mai caldă din istorie, iar temperaturile globale au depășit din nou pragul de 1,5 grade Celsius față de nivelurile preindustriale.

2025, pe cale să devină unul dintre cei mai călduroşi ani din istoria măsurătorilor meteo - Shutterstock

Luna trecută a fost a treia cea mai caldă lună noiembrie măsurată vreodată, cu o temperatura medie globală de 14,02 grade Celsius, iar în regiuni precum Oceanul Arctic s-au înregistrat valori excepţional de ridicate, potrivit Agerpres, care citează DPA.

Temperaturile lunii noiembrie au fost cu 1,54 grade Celsius peste nivelurile preindustriale, depăşind limita de 1,5 grade Celsius convenită prin Acordul climatic de la Paris.

Deşi cercetătorii nu se aşteaptă ca 2025 să depăşească acest prag, temperaturile medii înregistrate în perioada 2023-2025 ar putea depăşi acest prag, ceea ce ar fi o premieră pentru un interval de trei ani.

''Aceste repere nu sunt abstracte.Reflectă ritmul accelerat al schimbărilor climatice, iar singura modalitate de a atenua creşterea temperaturilor în viitor este de a reduce rapid emisiile de gaze cu efect de seră", a spus Samantha Burgess, directoare în cadrul serviciului Copernicus.

În Europa, luna noiembrie a fost a cincea cea mai caldă din istoria înregistrărilor, cu o temperatură medie de 5,74 grade Celsius.

În timp ce în estul Europei, Balcani şi Turcia s-au înregistrat temperaturi neobişnuit de ridicate, condiţiile meteo din Scandinavia şi sudul Germaniei au fost răcoroase prin comparaţie.

Până acum, doar alte trei toamne în Europa au fost mai calde decât cea de anul acesta.

