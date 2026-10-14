Sărbătoare mare pentru credincioşi, astăzi este Sfânta Parascheva. Un număr record de pelerini au trecut pe la racla sfântă în ultimele zile, peste 200.000. Au fost mai mulţi oameni ca niciodată şi la Sfânta Liturghie, din fața Mitropoliei. Credincioşii s-au strâns apoi la tradiţionala masă a pelerinilor.

Hramul Sfintei Cuvioase Parascheva a reunit peste 28.000 de oameni. Pelerinii au participat la Sfânta Liturghie, oficiată de un sobor de zeci de preoți.

"Amin! Miluiește-ne pe noi, Doamne. Miluiește-ne pe noi", spun preoţii.

Pentru credincioşi, frigul, oboseala și orele nesfârșite de așteptare au fost mai ușor de îndurat prin rugăciune.

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"Şi s-a înălţat la ceruri şi șade de-a dreapta Tatălui. Şi iarăși va să vină cu slavă, să judece viii şi morţii, a cărui împărăţie nu va avea sfârşit", spun credincioşii.

"Pentru toată lumea înseamnă mult. Nu știu, cel puțin pentru noi. Ne este ocrotitoare, ajutătoare. Niște emoții de nedescris sunt aici. Este primul an în care am venit aici la slujbă", spun oamenii.

După încheierea slujbei, oamenii au stat la rând pentru a se ruga la raclă

Cei care au ajuns și s-au închinat au aşteptat la rând 17 ore, este cel mai lung timp de aşteptare înregistrat anul acesta la pelerinaj. Când de altfel s-a bătut şi un record, simultan au fost 32 de mii de persoane.

"Vedem rândul de închinare la Sfânta Cuvioasa Parascheva ca pe o Românie în miniatură. Cu români veniți de peste tot. Pentru a-i mulțumi, pentru toate darurile care s-au revărsat în viața lor", explică Lucian Apopei, preot.

"Cuvioasa ne întărește, ne da răbdare. Sănătate copiilor, soțul pe 18 noiembrie e programat la operație", menţionează o femeie.

Doamna Viorica a aflat anul trecut că are cancer. A venit atunci să se roage la Sfânta Parascheva pentru ca operația să decurgă bine, iar anul acesta s-a întors pentru a-i mulțumi.

"Să-i mulțumesc Cuvioasei Parascheva că mi-a dat putere și sper să fie bine. Mi s-a dat un semn de la Dumnezeu să vin exact de ziua ei, să-i mulțumesc că am ieșit cu bine din sala de operație", povesteşte Viorica Morariu, credincioasă.

Înainte de a pleca acasă, credincioşii s-au putut bucura de o masă caldă

Înainte de a pleca acasă s-au bucurat de masa caldă, pregătită special pentru ei de voluntari.

60 de mii de sarmale au fost pregatite anul acesta pentru pelerini și pentru că hramul a căzut într-o zi de miercuri, sarmalele au fost făcute de post, dar la fel de gustoase ca în fiecare an.

"Noi cel puțin, că mai avem de mers 12 ore până la Hunedoara, e binevenită pentru pelerini. Foarte bune, foarte gustoase. E o masă binevenită pentru fiecare, Doamne ajută", spun oamenii.

De la începutul pelerinajului şi până azi, 200 de mii de credincioşi au trecut pe la raclă.

Din păcate, au fost și oameni care au uitat de cele sfinte, nu au avut răbdare să stea la rând şi au încercat să sară peste coada uriașă. S-au certat cu ceilalţi pelerini și la final s-au încăierat cu jandarmii până au fost imobilizați.