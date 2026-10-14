Câţi bani strâng "vânătorii de PET-uri" în zilele de pelerinaj la Sfânta Parascheva

Afluxul mare de pelerini la Iaşi, bucuria celor care strâng PET-uri, pentru a face rost de bani. În o săptămână de pelerinaj, 184.000 de oameni au trecut pe la racla Sfintei Parascheva. Un calcul simplu arată că, dacă fiecare a avut câte o sticlă de plastic, vorbim de o sumă de 92.000 de lei strânşi în câteva zile.

Iar calculul este unul median - vorbim de oameni care şi-au "reciclat" sticla de plastic: au folosit-o pentru a lua apă sfinţită cu ea. Şi, la fel de bine, vorbim de oameni care au avut mai mult de o singură sticlă de plastic pe care au aruncat-o la pubelele de pe traseu. Oricum, ar fi cei care strângeau PET-uri au acumulat câteva sute bune de lei, în fiecare zi, judecând după mărimea sacilor plini pe care îi trăgeau după ei.

Cifrele SGR pe august

Cel mai recent raport al Sistemului de Garanţie-Returnare (SGR) arată că, în luna august, au fost puse pe piaţă aproape 668 de milioane de ambalaje (plastic, metal şi sticlă), din care au fost returnate mai bine de 619 milioane.

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Aproape 2 miliarde de bucăţi din totalul de 3.6 miliarde sunt cele făcute din plastic. Aici, rata de reciclare a fost de 82.5%, semn că ambalajele lăsate la pubelele stradale nu prea "scapă" de drumul către instalaţiile de reciclare.

Rata de returnare în anul 2026

Plastic 81,9%

Metal 83,3%

Sticlă 86,9%

Pelerinii de la Sfânta Parascheva

Pelerinajul a început pe data de 8 octombrie şi se va încheia pe data de 15. Astăzi este ziua de hram, zi în care Sfânta Liturghie se ţine pe pietonalul Ştefan cel Mare şi poate fi urmărită inclusiv de pe ecrane de mari dimensiuni.

În cele şapte zile care s-au scurs de la începutul pelerinajului, 184.000 de oameni au trecut pe la racla Sfintei. Astăzi, 14 octombrie, la ora prânzului, 17.000 de oameni erau la rând, cu un timp de aşteptare de aproximativ opt ore. Şirul de oameni se întinde pe o distanţă de cam 2-3 kilometri.

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