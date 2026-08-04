Trei lei de la o grădină zoologică din Tokyo au murit, cel mai probabil din cauza unui şoc termic, iar alţi lei sunt ţinuţi sub observaţie, a declarat marţi o purtătoare de cuvânt a instituţiei, explicând că felinele suportă cu dificultate nivelul ridicat de umiditate din Japonia, relatează AFP.

Trei lei de la grădina zoologică din Tokyo au murit, posibil din cauza caniculei - Profimedia

După cea mai călduroasă vară înregistrată vreodată anul trecut, arhipelagul traversează un nou sezon canicular, iar în ultimele săptămâni temperaturile au atins 40°C în unele regiuni, prag care este încadrat acum în noua categorie de zile cu căldură extremă.

Potrivit unui comunicat al Grădinii Zoologice Tama, situată în vestul capitalei, 10 dintre cei 16 lei ai parcului au prezentat, de la mijlocul lunii iulie, simptome precum pierderea poftei de mâncare şi scăderea nivelului de activitate, iar trei leoaice au murit.

Prima leoaică a murit pe 28 iulie, a doua vineri, iar cea de-a treia duminică.

Articolul continuă după reclamă

"Potrivit medicului nostru veterinar, cauza deceselor ar putea fi un şoc termic", a declarat pentru AFP o purtătoare de cuvânt a grădinii zoologice, precizând că au fost observate semne de deshidratare şi insuficienţă multiplă de organe.

Umiditatea ridicată agravează efectele căldurii

"Deşi leii sunt consideraţi animale rezistente la temperaturi ridicate, îngrijitorii au intensificat în ultimii ani măsurile pentru a face faţă verilor din Japonia. Căldura de aici este însoţită de o umiditate foarte ridicată, spre deosebire de climatul uscat din Africa", a explicat purtătoarea de cuvânt.

Ea a adăugat că, în această vară, temperaturile ridicate au crescut brusc după încheierea sezonului ploios, la sfârşitul lunii iulie.

"Am intensificat şi mai mult măsurile de combatere a căldurii, prin stropirea incintelor, îmbunătăţirea ventilaţiei şi instalarea unor sisteme locale de aer condiţionat", a spus aceasta, precizând că mai mulţi lei sunt în continuare monitorizaţi de medicii veterinari.

Între 20 şi 26 iulie, aproape 18.600 de persoane au fost spitalizate în Japonia din cauza insolaţiei sau a altor afecţiuni provocate de căldură. Dintre acestea, 45 au fost declarate decedate la sosirea la spital, potrivit Agenţiei japoneze pentru Managementul Incendiilor şi Dezastrelor.

Japonia înregistrează anual aproximativ 1.300 de decese asociate temperaturilor extreme şi şi-a propus să reducă acest număr la jumătate până în 2030.

Potrivit oamenilor de ştiinţă, schimbările climatice provocate de activitatea umană cresc frecvenţa şi intensitatea episoadelor de căldură extremă atât în Japonia, cât şi în alte regiuni ale lumii.

Cea mai ridicată temperatură măsurată vreodată în Japonia a fost înregistrată pe 5 august 2025, când la Isesaki, la nord de Tokyo, s-au atins 41,8°C.