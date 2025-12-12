De la anul, 400 de camere video cu radar vor fi funcţionale pe principalele şosele și autostrăzi. Compania Natională de Drumuri, care a transmis documentatia pentru achizitia sistemului, spune că astfel va crește disciplina în trafic şi se vor reduce accidentele.

Cele 400 de radare fixe vor avea mai multe funcții: vor monitoriza viteza, vor verifica rovinieta, ITP-ul și vor trimite automat amenzile la domiciliu. Dar vor calcula automat și viteza medie dintre două puncte.

"Plecăm din Băneasa, pe Drumul Național 1, și vom merge spre Ciolpani.", a transmis reporterul Observator, Ana Grigore.

Sistemul vede la ce oră ai trecut prin fiecare punct și știe exact câți kilometri sunt între ele.

Pe DN1, limita de viteză este de 70 de km pe oră. Pentru o distanță de 25 de kilometri, drumul ar trebui să dureze cel puțin 21 de minute.

Camerele fac singure calculul și stabilesc care a fost viteza medie dintre ele.

"Am ajuns și am făcut 24 de minute fără oprire. Dacă am fi parcurs acest drum în mai puțin de 20 de minute, am fi primit amendă acasă.", a adăugat reporterul Observator.

Asta înseamnă că șoferii vor încetini degeaba în apropierea camerelor, așa cum procedează acum.

"Vă dați seama, când vedem noi pe GPS, frânăm. Nu le aștept, aș minți să zic că le aștept.", spune un şofer.

"Nu ajungem departe cu astea 400 de camere radar. Nu sperie pe nimeni nimic.", a adaugă alt şofer.

"Trebuie să circulăm mai atent. Care este rolul lor? Mai bine să investească banii în drumuri decât în radare.", mai adaugă un şofer.

Radarele vor fi integrate în sistemul Poliției. Cele mai multe vor ajunge pe DN1 București-Oradea, DN2 București-Siret și DN6 București-Timișoara, dar și pe toate autostrăzile.

"Am trimis către ANAF, spre validare, documentația pentru realizarea acestui proiect. Ne dorim să o valideze cât mai repede, astfel încât să putem da drumul la licitație și să primim ofertele.", a transmis Cristian Pistol, Director General CNAIR.

Reprezentanții Companiei Naționale de Drumuri speră ca noile sisteme să fie funcționale până la finalul anului 2026. Până atunci, șoferii sunt monitorizați cu 1.200 de radare, majoritatea de tip pistol, care pot determina viteza unei mașini aflate la peste un kilometru distanță.

