În 2026 intră în vigoare cele mai importante modificări din ultimul deceniu privind taxarea rutieră: vehiculele grele vor trece la un sistem de plată pe kilometru, iar rovinieta pentru vehiculele ușoare va fi actualizată cu criterii noi de valabilitate și încadrare pe clase de emisii.

- Reguli noi pentru șoferi în 2026. Cele mai importante schimbări ale Codului Rutier din ultimii 10 ani - Arhivă

Schimbările vin după un proces de modernizare cerut la nivel european și afectează atât șoferii obișnuiți, cât și transportatorii, informează Mediafax. Începând din 2026, vehiculele cu masa totală maximă autorizată peste 3,5 tone vor fi taxate printr-un sistem electronic bazat pe distanța parcursă pe rețeaua de drumuri naționale. Mecanismul este cunoscut în documentele oficiale drept TollRo și reprezintă trecerea de la rovinieta fixă la un model „pay per use”, folosit deja în multe state europene.

Cele mai importante schimbări ale Codului Rutier din ultimii 10 ani

Schimbarea urmărește alinierea României la regulile europene privind taxarea rutieră și presupune o corelare între distanța parcursă, categoria vehiculului și nivelul real de emisii poluante. Sistemul va funcționa pe baza unei platforme electronice administrate de autorități, iar transportatorii vor avea obligația utilizării unui dispozitiv de bord sau a unei metode de înregistrare recunoscute oficial. Distanța va fi calculată automat, iar suma datorată va fi determinată în funcție de clasa de emisii și de categoria vehiculului.

Articolul continuă după reclamă

Autoturismele și celelalte vehicule cu masa de până la 3,5 tone vor continua să folosească rovinieta, însă din 2026 regulile se modifică în două direcții importante:

valabilitățile vor fi adaptate la noile cerințe privind clasele de emisii

plata va deveni mai flexibilă datorită introducerii unei perioade de grație care permite achitarea

rovinietei până la ora 24 a zilei următoare utilizării drumurilor naționale

Modificarea modului de plată este gândită pentru a simplifica interacțiunea șoferului cu sistemul de taxare și pentru a reduce situațiile în care sancțiunile se aplică strict din motive administrative. Autoritățile vor publica separat tarifele actualizate pentru rovinietă, diferențiate pe categorii și clase de emisii. Aceste tarife nu au fost încă aprobate în forma finală.

Deși legislația prevedea inițial ca noile reguli să intre în vigoare la 1 ianuarie 2026, autoritățile au anunțat amânarea aplicării practice spre a doua parte a anului. Motivul îl reprezintă întârzierile în dezvoltarea și operaționalizarea infrastructurii informatice necesare.

Aplicarea noului regim de taxare se amână pentru a permite finalizarea sistemelor electronice și pentru a asigura o tranziție sigură atât pentru utilizatori, cât și pentru administratorii de infrastructură. Data exactă la care întregul sistem va deveni operațional va fi comunicată ulterior prin act normativ.

Pentru șoferii de autoturisme, schimbările sunt limitate și țin în principal de modul de achitare și de noile criterii privind clasa de emisii. În schimb, transportatorii vor trebui să își adapteze modul de calcul al costurilor, întrucât modelul pe kilometru poate duce la variații semnificative în funcție de rutele utilizate și de tipul flotei. Implementarea noilor reguli ar trebui să ducă la o taxare mai transparentă, corelată cu impactul real asupra infrastructurii și mediului, dar și la o mai bună monitorizare a traficului greu pe drumurile naționale.

Începând cu 2026, industria transporturilor din Europa se va confrunta cu modificări semnificative în reglementările rutiere. Mai multe state membre ale Uniunii Europene, împreună cu Regatul Unit, vor introduce sancțiuni mult mai dure pentru șoferii de camion. Scopul acestor măsuri este creșterea securității rutiere și aplicarea unui principiu de toleranță zero pentru abaterile grave.

Noile reglementări vizează descurajarea comportamentelor cu risc ridicat prin stabilirea unor amenzi importante, care pot ajunge la mii de euro. Anul 2026 va impune operatorilor internaționali de transport o conformitate strictă la nivel operațional. Aceștia vor trebui să implementeze programe urgente de instruire a șoferilor, să actualizeze procedurile interne și să își asume o responsabilitate crescută.

Orice abatere, fie ea minoră sau majoră, va genera costuri suplimentare semnificative, acumularea de puncte de penalizare și, în cazuri extreme, restricții administrative care pot afecta licența de operare. Trecerea la un cadru legislativ bazat pe control automatizat și sancțiuni stricte va modifica fundamental modul în care se desfășoară activitatea transporturilor pe drumurile europene.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aveţi încredere în promisiunile noului primar al Capitalei? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰